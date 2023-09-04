Eğitim masrafları bütçeleri zorluyor

Deniz GÜNGÖR

İlkokullarda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için alıştırma dönemi bugün başlarken veliler okul ihtiyaçları için kırtasiyelerin yolunu tuttu. Kırtasiye ürünlerine geçen yıla kıyasla yüzde 40 ila yüzde 70 oranında zam gelirken bir çanta 1200 liraya doluyor. Okul ihtiyaçları kısacası cep yakmaya devam ediyor. Artan maliyet ise velileri kalitesiz ürünleri satın almaya mecbur bırakıyor. Velilerin ekonomik krizden nasıl etkilendiğini yerinde görmek için İstanbul’da Eminönü’nün yolunu tuttuk. Veliler, en ucuz ürünleri bulmak için kırtasiye kırtasiye geziyor.

BİR ÇANTA 1200 TL’YE DOLUYOR

Öğrencilerin okul için en temel ihtiyaçları arasında çanta, defter, kalem, silgi, boyama kiti, kalem traş, kalemlik ve suluk bulunuyor. Bir öğrencinin çantası en ucuz 1200 liraya doluyor. Büyük boy defterler 30 ila 50 liradan başlarken kurşun kalemler 8 ila 10 lira, uçlu kalemler ise 40 ila 110 lira arasında değişiyor. İlkokul öğrencileri için istenen boya kalemleri ise 70 liradan 200 liraya kadar çıkıyor. Sırt çantaları 450 ila 1200 lira, kalem traşlar 40 lira, silgi 10 lira iken sulukların fiyatı ise 45 lira ile 100 lira arası seyrediyor.

OKUL İHTİYAÇLARINI ALIRKEN ZORLANIYORUZ

Kırtasiye alışverişi yapan bir veli, 2 çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiye kırtasiye gezdiklerini söyledi. Veli, “Çok zorlandık fiyatlar neredeyse yüzde 100 arttı. Bir çanta olmuş en az 450 lira. Düzgün bir kalem alsak o da olmuş en ucuz 30-40 lira. Boyalardan bahsetmiyorum bile” dedi. “Orta halli her vatandaş gibi zorlanıyoruz” diyen veli, “Herkes fiyatlardan şikâyetçi. Ancak ne yapalım okutacağız çocuklarımızı ve almak zorundayız bunları. Bu tüm alacaklarımız bize 3 bin ila 5 bin liraya gelecek. Sadece okula yazdırmak için bile para alıyorlar ki devlet okuluna gönderiyorum çocuklarımı. Özel öğretmen seçersen 15 bin 20 bin liraya kadar çıkıyor ücret. Şu aldıklarımızın hepsi temel ihtiyaç. Artık zamları takip edemez duruma geldik” ifadelerini kullandı.

MASRAFIM 10 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Başlangıç olarak 500 lira harcama yaptığını söyleyen bir başka veli, bu harcamaların okul kıyafetleri ile birlikte 10 bin liraya kadar ulaşacağını söyledi. Veli, “Dönem içindeki yemek, servis ve diğer harcamaları da kattığımız zaman bir öğrenciyi okutmak zorlaşacak gibi görünüyor. Özellikle durumu olmayan veliler ne yapacak?” diye sordu. Bir okul kıyafetinin yaklaşık 500 liradan başladığını söyleyen veli, son yapılan zamlarla birlikte okul ihtiyaçlarının da fiyatlarının arttığına dikkat çekti. Veli son olarak şunları aktardı: “En temel gereksinim olan eğitim için yurttaşların bu yüksek zamlarla karşı karşıya bırakılması doğru bir şey değil. Temel ihtiyaçlardaki zamlar beraberinde eğitime de yansıdı. Geleceğin garantisi olan çocukların, gençlerin kırtasiye gibi temel ihtiyaçlara bu kadar zor ulaşmasından ziyade daha kolay ulaşabiliyor olması gerekiyordu. Ancak bu zamlar artık bizim ceplerimizi yakıyor” dedi.