Kırtasiye ürünlerine yüzde 75'e varan zam: Okul çantası en az bin TL'ye dolacak

Alım gücü azalan yurttaş okulların açılmasına sayılı günler kala, velilerde okul alışverişi telaşı başladı. Kırtasiye malzemelerinde geçen yıla göre yüzde 40 ile 75 arasında artış yaşanırken bu yıl bir okul çantası en az bin TL'ye dolacak.

2023- 2024 eğitim-öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci okul sıralarında yerini almaya hazırlanırken aileleri de okul alışverişi telaşı sardı.

Dünya gazetesinden Nurdoğan Arslan Ergün'ün haberine göre, hemen her kalemde kırtasiye malzemelerinde fiyatlar enflasyona paralel bir artış gösterirken Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) verilerine göre, bir okul çantası geçen yıl 632 TL’ye dolarken, rakam bu yıl en az bin TL’ye çıkıyor.

Marka ve lisansa göre değişmekle birlikte 2022’de 175 TL olan okul çantasının fiyatı bu yıl en az 300 TL olurken, matara-beslenme çantası gibi ürünlerin fiyatı 90 TL’den başlıyor.

FİYATLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Ürün fiyatlarının alım gücü ve tercihlere göre farklılık gösterdiğini söyleyen TÜKİD Başkanı Vecdet Şendil, “Geçen yıl ile bu yılı kıyasladığımızda genel olarak ürün bazında yüzde 40 ila yüzde 75 arasında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl bir çanta ortalama 900 ila bin 200 TL arasında dolacak. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Örneğin 200 TL’ye de okul çantası var, 800 TL’ye de” dedi.

KDV YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLSÜN

Kırtasiye ürünlerinin bazılarının KDV oranının yüzde 20, bazılarının ise yüzde 10 olduğunu hatırlatan Şendil, “2004’te alınan kararla, kurşunkalem, boya kalemi, suluboya, pastel boya, okul defteri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki gibi kırtasiye ürünlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmişti. Buna karşın versatil kalem (mekanik kurşun kalem) gibi bazı ürünlerde oran yüzde 18 olarak kalmıştı. Resmi Gazete’de yayınlanan son kararlarla birlikte bu oran yüzde 20 olmuştu” diye konuştu.

Bu oranın yüzde 10’a düşmesi gerektiğini söyleyen Şendil, silgi, kurşun kalem, defter, boya gibi kırtasiye malzemelerinin de en az gıda kadar temel ihtiyaç olduğunu kaydetti. “Dar gelirli kişilerin kırtasiye ürünlerine daha kolay ulaşımı ve sektörün önünün açılması için yüzde 10 olan KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesini istiyoruz” diyen Şendil, en kısa sürede kırtasiyedeki KDV oranının makul seviyelere düşürülmesini talep etti.