Eğitim niteliksiz, milyonlar yoksul

Meclis’te devam eden bütçe mesaisinde, eğitimde açılan tahribat ve yoksulluk ortaya konuldu. Eğitimde nitelik kaybı ve dinselleşme ile yoksulluk verileri, muhalefet temsilcileri tarafından kürsüden dile getirildi.

Mustafa BİLDİRCİN

TBMM bütçe mesaisine, MEB ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bütçesi ile devam etti. İktidarın eğitim alanında açtığı tahribat ve sosyal yardımlar ile yoksulluğu örtme çabası, TBMM'de muhalefet temsilcileri tarafından yapılan konuşmalar ile gözler önüne serildi.

TBMM Genel Kurulu’nda iktidarın öğretmen atama sistemi tartışmalara neden oldu. Eğitim bütçesi üzerine söz alan Saadet Partisi Başkanvekili İsa Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kaldırılacak” vaadine karşın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, “Devam edilecek” dediği mülakat sistemi ile ilgili konuştu.

Şahin, kasım ayında Meclis’i 57 bin yurttaşın ziyaret ettiğini kaydetti. Çocuklarına iş bulmak isteyen ailelerin, “Torpil arayışı için” milletvekillerini ziyaret ettiğini ifade eden Şahin, “AKP’li milletvekilleri torpil için ziyaret ediliyor. Öğretmen atamalarında mülakatı kaldırın, sizin de iş yükünüz azalsın” diye konuştu.

Saadet Grubu adına söz alan Gelecek Partisi Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ise Türkiye’deki üniversitelere ayrılan bütçenin azlığına dikkati çekti. Yalnızca Stanford Üniversitesi’nin bütçesinin, Türkiye’deki tüm üniversitelerin toplam bütçesinden fazla olduğunu belirten Özbudun, YÖK’ü de eleştirdi.

İYİ Parti’li Şenol Sunat da AKP’yi, “Düzgün giden alanları da bozmakla” suçladı. Türkiye’deki yoksulluğun en çok kadınları ve çocukları etkilediğini kaydeden Sunat, “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda sağlıklı beslenme kültürü geliştirdiklerini söylüyor. Trajikomik bir durum. ‘Ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin’ demek gibi bir durum. Çocuklarımız aç, farkında mısınız?” diye sordu.

EĞİTİM GİDEREK DİNSELLEŞİYOR

CHP Milletvekili Burcu Köksal ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne rektör olarak atanma sürecini anlattı. Tekin’in MEB Müsteşarlığı dönemindeki icraatlarını sıralayan Köksal, “Kişiye özel yönetmelikle Yusuf Tekin rektör olarak atanmıştır” değerlendirmesini yaptı. Köksal, BirGün’ün de gündeme getirdiği, “Tekin’in müsteşarlığı dönemi icraatlarını” şöyle sıraladı:

• İmam hatiplerin sayısında devasa artış yaşandı.

• Gerici vakıf ve derneklere eğitim alanında açılan alan büyüdü.

• Yönetmelik değişikliği ile okullara mescit ve abdesthane zorunluluğu getirildi.

CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersever ise sosyal yardım verilerinin yoksulluğu ortaya koyduğunu belirtti. Ersever, 2021 yılında 1,2 milyon olan sosyal yardım alan hane sayısının 2022 sonunda 4 milyonun üzerine çıktığını anımsattı.

KADINLAR İÇİN KARA DÜZEN İŞLİYOR

CHP’li Gizem Özcan ise “Yoksullukla Mücadele” için 2024 yılına 205 milyar TL ayrıldığını ifade ederek, “Yüzde 65’lik enflasyon ile programın bütçesi 150 milyar TL olması gerekiyordu” diyerek bakanlığın yoksulluğun arttığını itiraf ettiğini savundu. Türkiye'de kadınlar için bir kara düzen olduğunu anlatan Özcan, “2023’in 11 ayında 218 şüpheli kadın ölüm yaşandı” diyerek çarpıcı tabloyu ortaya koydu.