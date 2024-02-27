Eğitim Sen’den velilere dilekçe ile ÇEDES uyarısı

Haber Merkezi

ÇEDES projesi kapsamında son dönemde çocukların camiye götürülmesi, mezar maketi önünde sabır testi gibi uygulamalara maruz bırakılması eğitimcilerin tepkisini çekti. Eğitim Sen, velilere gönderdiği dilekçelerle çocukların ÇEDES kapsamında etkinliklere gönderilmesinin önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

Eğitim Sen, Millî Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile 81 ilde uygulanmaya başlanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) kapsamında okullarda çocuk ve gençlerin gelişimini olumsuz etkileyecek çok sayıda etkinlik yapıldığını belirterek, "Cami ve mezarlık ziyaretleri başta olmak üzere, okul ortamında yapılan her türlü etkinlikte velilerin yazılı onayının alınması yasal zorunluluktur. Bu zorunluluğa rağmen bazı eğitim yöneticileri, öğrencilerin camilere götürülmesi ve mezarlık ziyareti yapılması gibi etkinlikleri teşvik etmekte, açıkça suç olmasına rağmen çocukların fotoğraflarını yüzleri görünecek şekilde sosyal medya hesaplarından paylaşmaktadır." denildi.

Dilekçelerin veliler tarafından okul müdürlüklerine verilmesinin istendiği açıklamada, "ÇEDES projesi kapsamında yurdun dört bir yanında yaşanan hukuksuzlukların ve fiili uygulamaların önüne geçilebilmesi açısından önemlidir. Velilerimiz ekteki dilekçeyi okul müdürlüklerine vererek dilekçenin kayda girmesini sağlamalı, dilekçeyi verdiklerine dair mutlaka bir kayıt numarası talep etmelidir. Veliler tarafından okul idarelerine verilen dilekçe sonrasında okul müdürü, öğrenciyi ÇEDES veya benzer kapsamda bir projenin etkinliğine çağırması halinde suç işlemiş olacak ve yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. Eğitim Sen olarak öğrencilerimizin iktidarın siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda okul içinde ve dışında gerçekleştirilen etkinliklere katılım üzerinden istismar edilmesine sessiz ve tepkisiz kalmayacağımız, velilerimizle birlikte öğrencilerimize yönelik bu tür adımları yakından takip etmeyi sürdüreceğimiz bilinmelidir." ifadeleri kullanıldı.