Eğitim Sen’e ret, Ülkü Ocakları’na makamda kabul

Haber Merkezi

Afyon’da Ülkü Ocakları il başkanının KYK yurdunda törenle karşılanmasına tepkiler sürerken, Eğitim Sen’le görüşmeyen KOÜ Rektörü Nuh Zafer Cantürk Ülkü Ocakları temsilcilerini makamında ağırladı.

Siyasal iktidarın tarikat ve cemaatlerle yaptığı protokoller, ÇEDES projesi adı altında diyanet aracılığıyla sürdürdüğü eğitimdeki dini kuşatma adımları, son süreçte Ülkü Ocakları adlı kuruluşun da ilkokullardan başlayarak pek çok şehirde derslere girmesiyle yeni bir boyut kazandı. Evrensel'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde Afyon’da Ülkü Ocakları il başkanının KYK yurduna törenle giriş yaptığı görüntülere tepkiler sürerken, Ülkü Ocakları adlı yapı Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk’ ü de makamında ziyaret etti. Rektör Cantürk’ün rektörlük makamında ağırladığı Ülkü Ocakları temsilcileri ziyarete ilişkin fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kocaeli Üniversitesi ve Rektör Cantürk’ün hesaplarında ise ziyarete ilişkin herhangi bir görüntü paylaşılmadı.

Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu şube konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Yıllardır eğitim ve bilim alanını kendi siyasal amaçları doğrultusunda tahrip eden AKP-MHP koalisyonu, tarikat ve cemaatler aracılığıyla laik eğitimi hedef almakla kalmıyor, şimdi de ülkü ocaklarını devreye sokarak okullarımızı kendi siyasal amaçlarına alet etmeye çalışıyor” tepkisini gösterdi.

Açıklamada yurtlarda öğrencilerin yemek zammı, hijyenik olmayan koşulları dile getirdiğinde "siyaset yapılıyor" gerekçesiyle kapı önüne konulurken, ülkü ocaklarının yurtlarda elini kolunu sallayarak gezmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Ülkü Ocaklarının okullara yaptığı ziyaretlerde çocuk yaştaki öğrencilere kendi ideolojilerinin simgesi olan bir el işaretini yaptırarak poz verdirdiği görüntülere yükselen tepkinin hatırlatıldığı açıklamada “Eğitim Sen olarak öğrencilerimizi siyasal iktidarın gerici amaçları doğrultusunda ne tarikat ve cemaatlere ne de türlü türlü ocaklara yem edilmesine göz yummayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu tür faaliyetlerin meşrulaşmasına hizmet edenler karşılarında Eğitim Sen’i bulmaya devam edecekler” denildi.