Eğitim yılı, döneme dertli başladı

2023-2024 Eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Veriye göre, servis ücretleri 2022’ye oranla yüzde 300 arttı.

Haber Merkezi

Yaz tatilinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için, bugün ilk ders zili çalacak. Okullarda hazırlık süreci tamamlanamazken artan eğitim maliyetleri gündemdeki yerini koruyor. Enflasyondaki yükselişin etkilediği eğitim masrafları adeta el yakıyor. CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın hazırladığı rapora göre, servis ücretleri geçen yıla oranla yüzde 300 arttı. Raporda “Benzin ve motorinin fiyatı geçen yıla oranla % 100 arttı. Birçok aile çocuklarını toplu taşımayla götürüyor” denildi.

YEMEĞE DE GÖZ DİKTİLER

Okul öncesinde ücretsiz yemek uygulaması, MEB tarafından hiçbir açıklama yapılmadan geri çekildi. İstanbul'da çocuğunu okul öncesi eğitime gönderen velilere kimi okullarda listeler verilerek bu liste doğrultusunda çocuklara beslenme hazırlanması istendi. Pendik’te bulunan Milli Eğitim Vakfı İlkokulunda okuyan öğrencilerin velilerine bütçe olmadığı belirtilerek beslenme listesi gönderildi. Esenyurt Yusuf Akdaş İlkokulu'ndan gönderilen mesajda da “MEB’in ücretsiz yemek uygulamasının bu sene sadece deprem bölgesinde geçerli olacağı, beslenme çantalarıyla göndermeleri” söylendi. Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz, okullardaki yeme içme masrafının bu yıl arttığına işaret ederek, “Kantinlerde fiyatlar bu sene geçen seneye göre 1,5 kat arttı.Bu parayı veremeyen çocuklar aç kalacak” dedi.

ÜNİVERSİTELER AÇIK KALMALI

YÖK, Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya’daki üniversitelere ilettiği yazıyla depremi gerekçe göstererek yüz yüze ve uzaktan öğrenim seçeneğini üniversite senatolarının kararına bıraktı. Akademisyenler karara tepki gösterdi.