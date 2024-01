Eğitimcilerden yaz saati uygulaması tepkisi

Eğitim Sen, kalıcı yaz saati uygulamasına tepki göstererek kaldırılması için çağrıda bulundu.

BİRGÜN EGE

Eğitim Sen İzmir 5 No'lu Şube, 2016 yılında uygulamaya konulan yaz saati uygulamasına ilişkin Buca Ortaokulu önünde basın açıklaması yaptı.

Uygulama başladığından beri yanlış olduğunu ve olumsuz etkilerini anlatmaya çalıştıklarını belirten Eğitim Sen İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Candemir şunları söyledi:

"İktidarın bu yanlış saat uygulaması nedeniyle kış aylarında eğitim kurumlarının çoğu hava aydınlanmadan önce açılıyor ve hava karardıktan sonra kapanıyor. Okullardaki uygulamalara göre öğrenciler derslerinin bir kısmını karanlıkta yapmak zorunda kalıyorlar. İzmir Türkiye’nin en batısında bulunan illerden bir tanesi olarak yaz saati uygulamasından en çok etkilenen illerden bir tanesidir. Ayrıca İzmir depremi nedeniyle yaklaşık 300 eğitim kurumu hasar almış ve boşaltılmıştır. Bu nedenle Buca başta olmak üzere İzmir merkezin birçok yerinde okullar birleştirilmiş, aynı binayı birden çok okul kullanmaya başlamıştır. Zaten merkezdeki birçok okulda ikili eğitim yapılırken bu sayı katlanmıştır. Bazı okullarda eğitim saat 07.20'de başlayıp 20.00'de bitmektedir."

KAYGI VE KORKU HAD SAFHADA

Kalıcı yaz saati uygulamasının öğrenciler ve eğitim emekçileri dışında veliler açısından da olumsuz sonuçlarının olduğunu vurgulayan Candemir, "En önemli şikayet güvenlik kaygısı. Çocuklarını okula bırakamayan veya okul çıkışında alamayan velilerde korku ve kaygı had sahaya ulaşmıştır. Bu çağdışı uygulama, herkesi depresif hale getirip, emekçileri, öğrencileri güne karamsar başlatmaktadır. İktidarın iddiasının aksine veriler gösteriyor ki hükümetin yaz saati uygulamasını kalıcılaştırıp, kış saatini kaldırmasıyla elektrik tüketiminde bir artışa neden olduğu görülmektedir. Bu uygulama nedeniyle elektrik tüketiminde kısmi bir artış olduğu için toplumun hiçbir kesimine faydası olmazken sadece elektrik şirketlerine ve elektrik dağıtım şirketlerine bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Candemir şunları dile getirdi: “Güneş ışığından daha fazla yararlanarak enerji tasarrufu sağlamak amacıyla uygulanan yaz saatinin, kış aylarında da sürdürmenin enerji tüketimi açısından hiçbir ekonomik getirisi olmadığı gibi biyolojik saatin bozulması nedeni ile insan sağlığı üzerine ciddi olumsuz etkileri vardır. Toplumda depresyon, dikkat dağınıklığı, metabolik sorunlar başta olmak üzere pek çok hastalığın yanı sıra kazaların artışı, bu sağlık sorunları ile ilgili hastalık, ölüm ve sakatlıkların da artışı anlamına gelir. Yetkilileri, toplumun sağlığı ve geleceği üzerine etkileri olabilecek kararlarlar alırken çok yönlü değerlendirmeye ve insan sağlığını her şeyin önünde bir değer olarak ele almaya davet ediyoruz. Bizler bu ülkenin aydınlık yüzü olarak İtiraz ediyoruz. Ve Eğitim Sen olarak, aynı bir mum gibi eridikçe etrafımızı aydınlatıyor, bu kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılmasını talep ediyoruz."