Eğitimin bütçesi ‘korozyona’ uğradı

Çanakkale’de 42,5 milyon TL’lik okul inşasının yarım bırakıldığı öğrenilirken tamamlanması için 62,9 milyon TL’lik yeni bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, “Tarikat ve cemaatler ile protokol ısrarını” dile getirdiği konuşması ile değiştirdiği eğitimin gündeminde yer alan ve çözüm bekleyen diğer sorunlar, bir okul ihalesinde yaşananlar ile görünür oldu. Çanakkale’de 42,5 milyon TL harcama ile temelleri atılan üç okuldan birinin, yüklenici tarafından tamamlanmadan yarım bırakıldığı belirlendi. Yarım okul inşaatının tamamlanması için harcanan para ise dudak uçuklattı.

TOKİ, 17 Eylül 2021 tarihinde Çanakkale’de üç okulun temelini attı. Eylül 2021’de yapımına başlanan üç okulun Ezine, Yenice ve Biga’da yer aldığı bildirildi. TOKİ üç okulun yapımı için toplam 42 milyon 500 bin TL’lik harcama gerçekleştirdi.

İNŞAAT YARIM BIRAKILDI

2021 yılında gerçekleştirilen 42,5 milyon TL’lik harcama kapsamında yapımına başlanan Biga ilçesindeki 24 derslikli okulun inşaatının yarım kaldığı tespit edildi. Çanakkale Özel İdaresi, 2021 yılında başlanan, Mayıs 2023'te tamamlanması planlansa da yarım kalan okulun tamamlanması için 24 Kasım’da ihale düzenledi.

DEMİRLER PASLANDI

İhale kapsamında Burtaş Mühendislik ile Özel İdare arasında 62 milyon 900 bin TL’lik anlaşma yapıldı. İhale öncesinde yarın okul inşaatında yapılan incelemeler ise kamu kaynaklarının kullanımında yaşanan israfı gözler önüne serdi. Okul binasının temel imalatlarının tamamlandığı ancak temel yanında bulunan su yalıtım imalatlarında bozulmalar yaşandığı kaydedildi. Öte yandan, açıkta bırakılan temel üstü demir donatılarda korozyon olduğu da inceleme raporunda yer aldı.

Yarım kalan inşaatı tamamlamak üzere Özel İdare ile anlaşma yapan şirketin yapacağı bazı işler ise şöyle sıralandı:

• Temel yanında bulunan su yalıtım imalatları sökülerek şantiye sahasından uzaklaştırılacaktır.

• Gerek temel içinde bulunan gerekse ampatman kenarına döşenmiş tüm boru hatları kontrol edilecektir.

• Temel üzerine toprak kaymaları yaşandığından bu toprağın temizlenmesi gerekmektedir.