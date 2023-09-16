Ehliyet kurslarına dev zam yolda

İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, 2024 yılı için ehliyet almanın zorunlu masraflarının 20 bin TL'yi bulabileceğini söyledi.

İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, önümüzdeki yıl ehliyet ücretlerine büyük zam gelebileceğini söyledi.

Halk TV'nin aktardığına göre, yeni zamlara ilişkin konuşan Abacı, şunları söyledi:

"Kursiyerlerin kullandıkları araçlar yoruluyor ve normalden 3 kata yakın yakıyor. Yedek parça maliyetlerimiz arttı. Araçlarımızda 1 yılda en az 3 defa debriyaj seti değişiyor. Bu sadece basit bir örnek. Diğerlerini saydığımızda karşımızda ciddi bir maliyet duruyor. Buna kızamayız eğitim süreci içerisinde bu çok normal. Ama maliyet inanılmaz artış oluyor.”

YAKLAŞIK 3 KAT ARTMIŞ OLACAK

Ehliyet kursu fiyatları şu an 7 bin TL civarında. Abacı'nın bahsettiği oranlarda zam gelmesi durumunda ehliyet almanın maliyeti yaklaşık 3 kat artmış olacak.