Zeytinyağı fiyatlarında zam bekleniyor

Zeytinciliğin önemli kentlerinden Manisa’da kuraklık ve iklim değişikliğinden etkilenen zeytin ağaçlarında verim düştü. Nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçekleşen dolu ve şiddetli yağışlar ile yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle zeytinyağında da fiyatların yükselmesi bekleniyor.

Küresel iklim krizi nedeniyle bu yıl rekoltede büyük kayıplar yaşayan zeytinde hasat sezonu yaklaşıyor. Dünyanın önemli zeytin üretim merkezleri arasında yer alan İtalya ve İspanya’daki zeytin ağaçlarının da kuraklıktan etkilenmesi nedeniyle dünya genelinde bu yıl fiyatların yüksek seyretmesi bekleniyor.

Türkiye’nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezi Manisa da kuraklıktan etkilenen yerlerden. Ağaçların boş kaldığı kentte üreticiler de sadece kendilerine yetecek kadar zeytin çıkaracaklarını ifade ettiler.

"İNSANLAR ZEYTİN BAHÇELERİNE GİTMEYE KORKUYOR"

İklim şartlarının zeytini olumsuz etkilediğini söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Şimdi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz iklim şartlarından dolayı zeytinimiz çok büyük etkilendi. Nisan, mayıs, haziran aylarında yağan şiddetli yağmurlar çiçekte olan zeytini etkiledi. İnsanlar zeytin bahçelerine gitmeye korkuyorlar. Bütün masrafları kestik. Şu anda ilaç, gübre gibi işlemler yapılmıyor. Çünkü ancak kendi ihtiyacımızı karşılayacak kadar zeytin var. İnsanlar zeytin bahçelerine gidecekler ihtiyaçları olan zeytini toplayacaklar, yağlarını çıkarıp ihtiyaçlarını karşılayacak. Bunu geçmiş dönemlerde de yapıyorduk. 10 yıldır zeytin para etmeye başladığı için insanlar bunun ticaretine döndü. Ancak şu şartlarda hiçbir şekilde zeytin bahçesine işçi sokup zeytin toplayacaklarını sanmıyorum” dedi.

"SATIM İÇİN ZEYTİNYAĞI ÇIKACAĞINI ZANNETMİYORUM"

Okur, “Bu hem iç piyasayı hem de dış piyasayı etkileyecek. Dış piyasada zaten yağın ihracat yasağı var. Bu yüzden insanlar iç piyasada bu yağı eritmeye çalışacaklar. Zeytincilerin kendi ihtiyaçları da var. Satım için zeytinyağı çıkacağını zannetmiyorum. Eskiden komple çıkan malı götürüyorduk. Şu anda sadece kendi ihtiyaçlarımızdan sonra kalan artık zeytinleri fabrikalara götürüp yağ çıkaracaklar. İç piyasada da çok büyük etki görecek. Stoklarda da zeytin olmadığı için piyasa etkilenecek. İnşallah fiyatlar iyi olur” ifadelerini kullandı.

"AVRUPA PİYASALARINDA 8,7 DOLAR GİBİ FİYATLAR GEZİYOR"

Avrupa’da da fiyatların yükseldiği duyumlarını aldıklarını söyleyen Okur, “İspanya ve İtalya’daki büyük kuraklıktan dolayı dünya piyasası etkilendi. Son duyumlarımıza göre Avrupa piyasalarında 8,7 dolar gibi fiyatlar geziyor. Bizim ülkemizde de şu anda 200-250 TL civarında zeytin yağı satılıyor. Sezonda fiyatların daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Çünkü yok yıldayız. Keşke zeytinimiz çok olsa zeytinyağı fiyatları düşse. Çünkü bizler yaptığımız masrafı komple araziye yapıyoruz. Bütün masrafları karşılamak için çok çaba harcanıyor. Olumsuz iklim koşullarından dolayı zeytin ve zeytinyağında çok büyük olumsuzluklar yaşanıyor” dedi.