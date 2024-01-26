Ehliyetini yıl sonuna kadar yenilemeyenler ne kadar ceza alacak?

İçişleri Bakanlığı, 2024 sonuna kadar ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin 64 lira ceza verileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 31 Aralık 2024'e kadar ehliyetini yenilemeyenlere verilecek cezayı açıkladı.

Bakanlık, yıl sonuna kadar ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin 64 lira ceza verileceğini açıkladı.

Yeni ehliyet sistemine geçilmesi ile birlikte eski ehliyetlerin son tarih zamanına kadar yenilenmesi gerekiyor. Normalde 2022 sonuna kadar süre, 2 yıl daha uzatılmıştı.

EHLİYETLER NASIL YENİLENECEK?

Ehliyet yenilemek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından randevu alınması gerekiyor. Gerekli belgeler hazırlanarak randevu yerine götürülmesi gerekiyor. Ehliyet yenilme ücreti her yıl değişiklik gösteriyor.

Şu an için eski tip sürücü belgesine sahip kişilerin yeni ehliyete geçmek için 15 TL harç ücreti ödemesi gerekiyor.