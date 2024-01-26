İddia: Yerlikaya aleyhinde kampanya yürüten trol ekibi Süleyman Soylu'ya bağlıydı

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'nin İBB adaylığı için uzun süre ismi geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Süleyman Soylu'nun trol ekibi tarafından kendi aleyhinde kampanya yürütüldüğünü iddia ettiğini yazdı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşesinde AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'un vaatlerini değerlendirdi. Kurum ile beraber adaylık için ismi geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın durumundan da bahseden Babacan, Yerlikaya’nın kendisi aleyhine oluşturulan havadan trolleri sorumlu tuttuğunu söyledi.

Ali Yerlikaya'nın 'bağımsız hareket etme potansiyeli' nedeniyle İBB aday adayları arasından çıkarıldığını belirten Nuray Babacan, Yerlikaya aleyhinde kampanya yürüten trol ekibinin bir önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağlı olduğunu iddia ettiğini yazdı.

Babacan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Önce adaylığı istemeyen sonra potaya giren Yerlikaya’dan vazgeçilme gerekçelerinin en önemlisinin, “Bağımsız hareket etme potansiyeli” olduğunu yazmıştık. Yerlikaya’nın Atatürkçü söylemi, aşırı muhafazakar taban tarafından da pek benimsenmedi. Yerlikaya’nın kendisi aleyhine oluşturulan bu havadan AKP’li trolleri sorumlu tuttuğunu ve bunların Süleyman Soylu ekibi olduğunu iddia ettiğini aktaralım."