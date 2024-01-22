Kulis: Başak Demirtaş'ın adaylık açıklaması DEM Parti için sürpriz oldu

Başak Demirtaş'ın İBB için aday olabileceğini açıklamasının DEM Partili yöneticiler için sürpriz olduğu öne sürüldü.

7 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin kabul etmesi halinde İBB Başkan Adayı olabileceğini açıklamasının DEM Partili yöneticiler için sürpriz olduğu iddia edildi.

Konuyu T24'te köşesine taşıyan Murat Sabuncu, kısa süre önce Selahattin Demirtaş ile görüşen bir DEM Partili yetkili ile yaptığu konuşmayı aktardı. Sabuncu, Başak Demirtaş'ın açıklaması hakkında bu kişinin kendisine, “Bana ve eminim partiden pek çok isme sürpriz oldu” dediğini aktardı.

Artı Gerçek'ten İrfan Aktan'a konuşan Başak Demirtaş, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz” demişti.