Ek MTV için kritik gün: Anayasa Mahkemesi'nin kararı belli olacak

AYM, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini bugün esastan görüşecek. Ek MTV'de şu ana dek ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali talebini bugün esastan görüşecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, ek MTV'nin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

AYM, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi.

Dosyayı bugün esastan görüşmeye karar veren mahkeme, iptal istemini de karara bağlayacak.

Düzenleme ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerine karşı 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere araç sahiplerinden ek MTV alınması kararlaştırılmıştı.



Ağustos ve kasım ayrında iki eşit taksit olarak ödenen ek MTV'nin ilk taksidini araç sahiplerinin yüzde 87'si ödemiş, yüzde 13'lük bir kesim ise düzenlemenin iptal edileceğini düşünerek ödeme yapmamıştı.

AYM'nin iptal kararı vermemesi durumunda, ikinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.



