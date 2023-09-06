"Ek MTV iptal edildi' haberlerine Gelir İdaresi’nden yanıt

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ek MTV‘nin iptal edildiğine dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Ek MTV’yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir” açıklamasında bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı ek MTV ödemeleri ile ilgili duyuru yayımladı.

İnternet sitesinde yer alan açıklamada, ek MTV'nin, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketinin getirdiği zararların telafisinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş yeni bir vergi olduğu belirtildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın kuruluşlarınca ek motorlu taşıtlar vergisinin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği yönünde yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığı görüldüğünden mükelleflerimizin doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.

7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile ihdas edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir.

7456 sayılı Kanunla düzenlenen EK MTV, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 11 ilde geniş çaplı yıkıma sebep olan ve yaklaşık 13 milyon insanın hayatını etkileyen deprem felaketinin getirdiği zararların telafisinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş yeni bir vergidir.

Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi, Başkanlığımızca ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Mükelleflerimizin gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri ve ödeme süresi içinde ödemelerini yapmalarının menfaatleri gereği olduğunu önemle hatırlatırız."