Ek MTV’nin iptali konusunda kritik gün: 28 Eylül

Hükümetin bu yıla özel getirdiği ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV), CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı. Yüksek Mahkeme, konuyu 28 Eylül günü masaya yatıracak.

Ek MTV konusunda kritik gün 28 Eylül.

Hükümetin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından getirdiği ve 2023 yılında bir defaya mahsus alınacağı söylenen ek MTV, CHP tarafından iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmıştı.

CHP’nin yaptığı başvuruda, “6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un bazı hükümlerinin iptal edilmesi talep edilmişti.

Yurttaşlar AYM’nin vereceği karara kitlenirken, dosyanın Yüksek Mahkeme’de ele alınacağı tarih belli oldu.

Habertürk'ün aktardığına göre AYM, ek MTV uygulamasının iptal istemini 28 Eylül Perşembe günü görüşecek.

Ek MTV'nin birinci taksitinin son ödeme süresi 6 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Vergiyi ödemeyen yurttaşlar araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurtdışına çıkaramayacak.