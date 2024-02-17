Ek savunma alınacak

Haber Merkezi

Esasa dair savunmaların sona erdiği Kobani Davası’nda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5 Mart’ta Sebahat Tuncel’in birleşen dosya kapsamında ek savunmasının alınmasına karar verdi.

IŞİD'in Kobani’ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 isim hakkında Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Kobani Davası’nda savunmalar sona erdi. Avukat savunmalarının da sona ermesinin ardından ara kararını açıklamak için duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, siyasetçilerin tüm taleplerini reddetti. Heyet, 5 Mart 2024 tarihinde Sebahat Tuncel’in birleşen dosya kapsamında ek savunmasının alınmasına, tahliye taleplerinin 1 Mart 2024 tarihindeki tutukluluk incelemesinde değerlendirilmesine karar verildi. 3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan Kobane Davası iddianamede Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu 18’i tutuklu 108 siyasetçi, yargılanıyorlar. İddianamede siyasetçiler için pek çok suçtan ceza isteniyor.