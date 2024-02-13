Kobane düşseydi bu dava açılmayacaktı

Haber Merkezi

Kobane Davası'nda savunma yapan Zeynep Ölbeci, "Kobane düşseydi bu dava açılmayacaktı. Bu dava IŞİD başarılı olmadığı için açıldı" dedi.

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında olduğu 18’i tutuklu 108 isim hakkında açılan ve "Kobane Davası" olarak bilinen davanın yargılaması sürüyor. Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki salonda devam ediyor.

Tutuklu siyasetçi Zeynep Ölbeci, esasa dair savunmasına başladı. MA'nın aktardığına göre savunmasını Kürtçe yapan Ölbeci, "Kadın faaliyetlerim nedeniyle yargılanıyorum” dedi. Ölbeci, "Bu davada tutukluluk devam gerekçesi gizli tanıklara dayandırıldığı için tutuklu yargılanıyorum. Özellikle evlenmemiş olmam, örgüt üyesi olarak suçlanmama yol açtı. Hakkımda ifade veren şahıs benim özel hayatıma ve kişiliğime de dil uzatmaktadır. Bunun polis ve MİT’in bir kumpası olduğunu düşünüyorum. Benimle uzaktan yakından ilgisi olmayan tanıkları karşıma çıkardılar ama ‘Firar’ adlı gizli tanığı bir türlü karşıma çıkarmadılar" diye kaydetti. Faaliyet yürüttüğü kadın kurumlarının yasalar kapsamında çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Ölbeci, "Böyle olmasaydı biz nasıl sayısız konferans, etkinlik düzenleyebilirdik? Nasıl binlerce polisin gözü önünde, başkentte eylem ve çalışmalarımızı yapabilirdik” diye sordu.

Kadınların yaşamınının IŞİD'in katliamlarıyla cehenneme döndüğünü belirten Ölbeci, "Hangi kanun bu zebanilerin katliamlarına karşı durmanın suç olduğunu söyleyebilir? Kürt kadınlarına yapmış olduğu vahşeti protesto etmek nasıl suç sayılabilir? Bizim katlimiz, onlar için cennete gitme yolu olmuş. Kobanê düşseydi bu dava da açılmayacaktı. Bu dava DAİŞ başarılı olmadığı için açıldı." dedi.