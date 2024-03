Eker Süt’te sendika üyelerine baskıya tepki

Yaren ÇOLAK

Bursa’da Tek Gıda İş Sendikası tarafından haksız yere işten çıkarılan ve tazminatları ödenmeyen işçiler için Eker Süt Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı. Sendika üyesi olan çalışanlara da baskıların hâlâ devam ettiği belirtilen açıklamada, baskılardan vazgeçilmezse şirket ortağı olan Fransız Andros firmasının da dahil edilerek protestolara devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yaklaşık 1.900 çalışanı bulunan Eker Süt yöneticilerinin yaptıkları bu baskıcı uygulamalardan bir an önce vazgeçmesini istiyoruz. Çalışanların sendikaya üye olmaları güvence altına alınmıştır. Bugün burada bu basın açıklamasını yapmamızın amacı şirket patronlarının bu baskılardan haberi yok ve depo yöneticilerinin bireysel işgüzarlıklarından kaynaklanan bir baskı varsa bu işgüzar yöneticilerin bir an önce uyarılması ve çalışanlara sendika üyeliğinin işçinin kendi tercihi olduğuna dair her çalışana mail gönderilmesini talep ediyoruz. Eğer bu baskılar direkt patronların talimatıyla yapılıyorsa bundan bir an önce vazgeçilmesini istiyoruz. Sendika üyesi olduğu için işçiyi işten atamazsınız. İşten çıkarılan tüm arkadaşlarımızın işe iadelerinin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz.”