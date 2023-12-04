Ekipmansız yoğun bakım

Berkay SAĞOL

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’nde dördüncü yoğun bakımın hizmete açılacağı ileri sürüldü. Sağlık emekçileri, dördüncü yoğun bakımda çalışacak sağlık personeli sayısının yetersiz olduğunu vurgularken, hâlihazırda görev yapan personelin ise iş yükünün artacağını belirtti. Öte yandan yeni bir yoğun bakımın açılması için teknik ekipman sayısının da yetersiz olduğu ifade edildi.

KOŞULLAR YETERSİZ

Hastanenin dördüncü yoğun bakımı olarak nöroloji ve koroner yoğun bakım servisinin açılması için planlama yapıldığını söyleyen SES İzmir 1 No’lu Şube Eş başkanı Hava Akcan, “Açılacak olan yoğun bakımın yeri daha önce ikinci basamak olarak kullanılırken havalandırma sorunu olduğu için başka bir yere taşındı. Bu sorun hala tam olarak giderilmedi. Ayrıca hemşire çağrı sistemi ile acil kod sistemi tam olarak çalışmıyor. Fiziki ve teknik koşullar yetersizken bir de mevcut yoğun bakımların her birinden 9, 10 kişi alınarak bu yoğun bakımın açılması planı iş yükünü daha fazla artıracak. Sağlık emekçisi arkadaşlarımız ayda ortalama 12, 13 gün nöbet tutacak ve arkadaşlarımıza ‘Eğer daha fazla hasta bakarsanız daha az nöbet tutacaksınız’ denilerek bu olumsuzluğa rıza göstermeleri isteniyor” dedi.

YAŞAM HAKKI RİSK ALTINDA

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün ve hastane idaresinin çalışanlardan insanüstü bir çalışma beklediğini vurgu yapan Akcan, “Klinik destek çalışanının neredeyse hiç olmadığı temizlik personelinin ise yetersiz olduğu bir yerde dördüncü yoğun bakım ünitesini açmaya çalışıyorlar. Bu durumda nitelikli bir sağlık hizmeti verilemeyecek, bu nedenle hastaların yaşam hakkı risk altında olacak, sağlık çalışanları bakımından da çalışan sağlığı ve güvenliği riskleri alabildiğine çoğalacak.