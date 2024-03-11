Ekol Ofset’te ‘zorla istifa’

Bilge Su YILDIRIM

İstanbul Silivri’de Burger King, Coca-Cola, KFC, Popeyes, Nestle gibi uluslararası firmalara kağıt bardak, ambalaj gibi üretimler yapan Ekol Ofset’te işten çıkarılan işçilerin mücadelesi sürüyor.

Fabrikadaki sendikalı işçiler ise ücretsiz izne çıkarılmaya devam ediyor, mobbing ve baskı hız kesmiyor.

DİSK Basın İş Örgütlenme Daire Başkanı Yaşar Aynacı işe iadeler gerçekleşene kadar geri adım atmayacaklarını kaydederek şunları söyledi:

“İşçiler sosyal haklarından mahrum kaldı ve düşük ücrete çalıştırıldı. Örneğin 22 yıldır bu şirkette çalışan bir işçi ancak asgari ücretin bir iki bin lira kadar fazlasını alıyor. İkramiye gibi sosyal haklardan ise zaten mahrumlar. 8 saat vardiyalı çalışan işçilerin gün içinde çay molası vermelerine bile izin yok. 360 işçinin 170’i sendikaya üye oldu. Sendikal mücadelede öne çıkan üç işçiyi işten çıkardılar. CEO ile Genel Müdür’le görüştük, işten çıkarılan işçilerin yeniden işe alınmasını talep ettik. Onlarsa geri alım yapmayacaklarını söyledi. İşten çıkarılan işçilerden biri, haberi hasta çocuğu için hastanedeyken öğrendi. Görüşmeler sırasında uluslararası firmalarla da iletişime geçeceğimizi, sendikal örgütlenme gerekçesiyle işten atmanın bir suç olduğunu belirttik. Bize verdikleri cevap ise ‘Cezası neyse öderiz’ oldu! Türkiye’de iş hukukuna yaklaşım belli, patronlar ilgili yasaların arkasından dolanabiliyorlar.”

Sendika üyesi işçileri özel olarak odalara çağırıp istifa etmeye zorladıklarını kaydeden Aynacı, işçilere “Sendikadan istifa et yoksa işinden olursun” dendiğini ve bu şekilde istifa etmek zorunda kalan 30-40 kadar işçi olduğunu kaydetti.

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

İşten çıkarılan işçilerden İsmail Türe ise “Örgütlenmeye dair ciddi bir mobbing uygulanıyor. İşçiler tehdit ediliyor” dedi. Alınan maaşların düşük olduğunu ve içerideki işçilerin bundan şikâyetçi olduklarını belirten Türe, sendikayla birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Türe, “Atılan işçilerin geri alınmasını talep ediyoruz. İşimizi geri istiyoruz. Sendika üyesi olmak anayasal bir hak, bu konuda herhangi bir geri adım atmayacağız” dedi.

İşten çıkarılan bir diğer işçi Hatıra Erdoğan ise “Beni küçülmeye gittikleri için işten çıkardıklarını söylediler ancak benden sonra bir kadın işçi işe almışlar. Şirket madem beni çıkardıktan sonra yeni bir işçi alacaktı, beni ne diye ‘Küçülmeye gidiyoruz’ diyerek işten çıkardılar?” diye sordu.