Ekol Ofset’teki sendikalı işçi kıyımına tepki: Sendika Anayasal haktır

DİSK/Basın-İş, Belçikalı Van De Velde Ambalajlama Grubu’na bağlı Ekol Ofset’te DİSK Basın-İş Sendikası’na üye olan işçilerin ‘küçülme’ gerekçesiyle işten atılmasına tepki gösterdi. İstanbul Silivri’de bulunan Ekol Ofset’in önünde basın açıklaması düzenleyen DİSK/Basın-İş, “İşçilerin anayasal hakkı olan sendikada örgütlenme hakkına saygı duyun ve işten çıkarılan işçileri geri alın” çağrısında bulunuldu.

Zeliha Aslan

Belçikalı Van De Velde Ambalajlama Grubu’na bağlı Ekol Ofset’te DİSK Basın-İş Sendikası’na üye olan işçiler ‘küçülme’ gerekçesiyle işten atıldı. Ekol Ofset işçilerinden İsmail Türe, Hatıra Erdoğan ve Cihat Baldan’ın küçülme bahanesiyle işten çıkarılmasının ardından patronlarla görüşme yapan DİSK yönetimine, işyeri “performans düşüklüğü, işçiler arasından uyumsuzluk” gerekçesi gösterildi.

DİSK/Basın-İş, yaşananlara tepki göstermek için İstanbul Silivri’de bulunan Ekol Ofset’in önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Uzun süredir düşük ücret, işçi sağlığına karşı alınmayan tedbirler ile baskı ve mobbinge maruz kalan işçiler için yapılan açıklamada, “İşçilerin anayasal hakkı olan sendikada örgütlenme hakkına saygı duyun ve işten çıkarılan işçileri geri alın” çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, şöyle denildi: “Bu işten çıkarmaların sendikal örgütlenmeye karşı atılmış düşmanca bir adım olduğu ortada. Ekol Ofset patronu Mustafa Ümit Büyükgönenç, CEO Demir Güleryüz ve Baş İşletme Görevlisi Hanife Can ile sendikamızın yaptığı görüşmede her ne kadar işten çıkarılan işçilerin geri alınması ve anayasal bir hak olan sendikal örgütlenme faaliyetlerinin engellenmemesi gerektiğini ifade etsek de patron, bu talepler karşısında olumlu bir adım atmadı ve hatta bu görüşmenin ardından birçok işçinin kendi iradeleri dışında yıllık izne çıkarıldığını öğrendik. İşçilerden aldığımız bilgiye göre, birçok işçi yöneticiler tarafından odalara çekilerek sendikadan istifa etmeleri yönünde baskıya maruz kaldı. Tüm bu hukuksuzlukların ardından, buradan Ekol Ofset patronlarına seslenmek istiyoruz: İşçilerin anayasal hakları olan ‘sendikada örgütlenme hakkına’ saygı duyun ve işten çıkarılan işçileri geri alın.”

"TEK İSTEDİĞİMİZ İNSANİ ŞARTLARDA ÇALIŞMAKTI"

İşyerinde 8 yıl çalışan Hatıra Erdoğan çalıştığı sırada maruz kaldığı mobbing ve baskıları şu sözlerle anlattı: “25-30 bin arasında bir maaş talep ettik. Bize 19 bin verdiler. Bizim tek istediğimiz insani şartlarda çalışarak 8 saatlik mesaimizi doldurup, evimize giderek çocuklarımızla ilgilenmek. Ciddi bir mobbinge maruz kalıyoruz. 1 hafta izni bile zor veriyorlar. Fabrikada 100 kadın çalışan var, ilk çalışan kadınlardan biriyim 8 senem dolduğu gün çıkarıldım. Lavaboya gitmemiz dahi çok büyük sıkıntı oluyordu, çay molamız dahi yok.”