Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan 'enflasyon' mesajı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, OVP ve reform gündemiyle finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalar ve bankalara verilecek Toplumsal Yatırım Notu gibi konular ele alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda enflasyonu düşürmeye, cari açıkta kalıcı düşüş sağlamaya yönelik politikaların uygulanmaya devam edildiği kaydedildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Orta Vadeli Program (OVP) ve reform gündemiyle finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmaların ele alınacağı toplantıda, Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'nde (YTAK) mevcut durum ve bankalara verilecek Toplumsal Yatırım Notu gibi konular değerlendirildi.

ENFLASYON VE CARİ AÇIK MESAJI

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, enflasyon ve büyüme politikalarına yönelik mesajlar verildi.

Açıklamada, "Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda enflasyonu düşürmeye, cari açıkta kalıcı düşüş sağlamaya yönelik politikaları uygulamaya devam ediyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik para politikası etkin şekilde uygulanırken yapısal reform çalışmaları hızla devam ediyor" denildi.

Açıklamada devamla şunlar paylaşıldı:

"Reform niteliğinde düzenlemeleri içeren ve hayata geçirildiğinde ekonomik ve sosyal alanlarda yapısal iyileşmeleri sağlayarak kalkınma hızımızın artmasına önemli katkı sağlayacak tedbirlerden, yılın ilk çeyreği itibarıyla tamamlanması planlanan tüm adımlarda önemli bir mesafe kaydedilmiş olup, ilgili tüm kurumların etkin koordinasyon içinde atacakları adımlarla çeyrek sonunda tamamının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Sermaye piyasalarının derinliği ve etkinliğinin artırılarak kaynakların daha üretken alanlara yönelmesi amacıyla finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalar Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. Bu çalışmalarla bireysel tasarrufların daha etkin kullanılması ve makro düzeyde tasarruf oranlarının artırılması amaçlanmaktadır.

Katma değeri yüksek ihracat potansiyelimizi artırıcı ve cari işlemler dengesinde sürdürülebilir iyileşmeyi sağlayıcı yatırımlara yönelik Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'ne (YTAK) ilişkin mevcut durum değerlendirilmiştir. Büyük ilgi gören YTAK programı, önümüzdeki dönemde güçlendirilerek sürdürülecektir.

Tasarrufların toplumun yararına olan ihracat, yatırım ve girişimcilik gibi öncelikli üretken alanlarda kullanılmasını sağlamak için bankalara verilmesi planlanan Toplumsal Yatırım Notu çalışmalarında gelinen son durum üzerinde durulmuştur."