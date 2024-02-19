Kredi kartı ile yumurta devri

Şubat 2018’de tanesi 25 kuruş, 30’lu kolisi ise 7,5 TL’den satılan yumurtanın, Şubat 2024 itibarıyla tanesi 2,5 TL, 30’lu kolisi ise 75 TL’ye yükseldi. Pazarcılar tezgahlarına, "Kredi kartı ile yumurta satılır" yazısı asmaya başladı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz en çok yurttaşın mutfağını etkiledi. Milyonlarca yurttaş karnını gıda yardımları ile doyurabilirken birbiri ardına gelen zamlar ile mutfak alışverişi taneyle yapılır hale geldi. Karabük’te bir pazarda çekilen fotoğraf ise Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krize ayna tuttu.

KREDİ KARTI GEÇERLİDİR

İktidar eliyle yaratılan ekonomik krizin yarattığı çarpıcı tablo, çarşı pazara yansıdı. En temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelen milyonlarca yurttaş, artık yumurtayı dahi kredi kartıyla alır duruma getirildi..

Karabük’te yaşananlar ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Kentteki bir yumurta satıcısı, yurttaşın cebinde para olmadığı için kredi kartıyla yumurta satışına başladı. Yumurta tezgahına, “Kredi kartı geçerlidir” yazısını astı.

Esnafın yaşadığı sorunları dinleyen CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Emekli vatandaşlarımızın nüfus yoğunluğuna göre en çok yaşadığı ikinci şehir olan seçim bölgem Karabük’te emeklilerimiz yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Geçim o kadar zorlaştı ki yumurtayı dahi nakit parayla alacak gücü kalmadı. Bundan dolayı da vatandaşlarımız yumurtayı bile artık kredi kartına borçlanarak alıyor. Vatandaşlarımız iktidarın yanlış politikaları karşısında ezilirken her geçen gün daha da yoksul bir hale geliyor. Satıcı ise aylık yüzde 4.5’den kredi kartı komisyonu ödemek zorunda kalıyor. 2018 yılından bu yana, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çarpıklığı vatandaşlarımızı daha da yoksullaştırmış durumda.”