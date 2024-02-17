"Enflasyonla mücadelede yeniden kritik eşiğe gelindi"

Merkez Bankası'nın faiz artırım politikasında sona gelindiğine ilişkin değerlendirmeler hakkında konuşan CHP Milletvekili Ateş, "Faiz artışında yolun sonu gözüktü, bundan sonrası çok daha güç" dedi. Oldukça yüksek olan politika faizine rağmen yabancı sermayenin Türkiye’ye ilgisinin sınırlı kaldığını kaydeden Ateş, enflasyonla mücadelenin daha da zorlaştığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Milletvekili Türker Ateş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçtiğimiz haziranda başlattığı faiz artış sürecinde sona gelindiğinin izlendiğini belirterek, "Ancak yetkililerin de açıklamalarıyla itiraf ettiği üzere ekonomide bozulan dengeler ve kopan bağlar onarılamadı. Bakan Şimşek’in işaret ettiği 2026 yılında tek haneli enflasyon hayal. Fatura ağırlaştı, riskler ortaya çıktı. Enflasyonla mücadele artık çok daha zor" dedi.

Merkez Bankası’nın bu hafta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 45’te sabit tutulmasının beklendiğine dikkat çeken Ateş, "Üst üste faiz artışı kararı alınan 8 toplantının ardından yolun sonu gözüktü. Hatta bu yıl içinde faiz indirimlerine başlanması da olası. Ancak geçen zamanda faiz artışlarına rağmen enflasyon kontrol altına alınamadı ve döviz kuru tutulamadı. Yanı sıra oldukça yüksek olan politika faizine rağmen yabancı sermayenin Türkiye’ye ilgisi sınırlı kaldı. Acı reçete, sıkı para politikasının büyüme ve istihdam üzerindeki olumsuz etkileri de cabası" ifadelerini kullandı.

"ACI REÇETENİN ETKİLERİ ORTADA"

CHP’li Ateş, Aralık 2023 itibarıyla gerçek işsizliği ortaya koyan atıl işgücünün yüzde 24,7 gibi oldukça yüksek bir orana çıktığına işaret etti.

Hanehalkı borçluluğunun da alarm verdiğine değinen Ateş, yurttaşın takipteki kredi kartı büyüklüğünün geçen yıl yüzde 108 ve yıl sonundan şubat başı arasında da yüzde 15 artarak 17,7 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çekti.

Ateş ayrıca, yüksek faiz ortamında işletmeler tarafında finansmana erişimin mümkün olmadığını ve ticari kredi faiz oranının son olarak yüzde 54,4 ile 21 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

"FATURA DAHA DA AĞIRLAŞACAK"

Bu şartlarda enflasyonla mücadelenin daha zorlaştığını söyleyen Ateş, şöyle devam etti:

"Ekonomi yönetiminin odaklandığı iç talepte düşüş, fiyat istikrarı sağlanacağına dair güven tesis edilemediğinden sınırlı kaldı. Ayrıca zorunlu harcamalar da düşen alım gücüyle ağırlıkla borçlanarak yapılır oldu. Tüketici kredilerinin ardından kredi kartlarında beklenen sınırlandırmaların özellikle dar gelirli için kritik etkileri olacağı açık. Yıla bütçede açıkla ve kapsamında rekor faiz ödemesiyle başladık. Dolayısıyla seçimden sonra hem vatandaş hem işletmeler için bir de vergi artışları kambur olacak."

Ateş ayrıca, Merkez Bankası’nın önceki dönem koparıldığını itiraf ettiği faiz-kur bağının tesisi için TL mevduatına yönelik önlemlerine ilişkin ise yurttaşın TL tasarruflarının enflasyondan korunacağına güven duymasının kolay olmadığını ve dolarizasyon riskinin sürdüğünü ekledi.