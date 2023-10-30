Ekonomide sıcak para arayışı sürüyor: EKK toplantısında 'dış finansman kaynakları' ele alındı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada "Uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğindeki dış finansman kaynakları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kaynakların taahhüt edilmesinden sonraki süreçte daha etkin kullanımına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alınmıştır" denildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda "Dış finansman kaynakları" hakkında değerlendirmeler yapıldığı açıklandı.

Toplantının gündeminde ayrıca yatırım taahhütlü avans kredileri ile kurumların dış finansman kullanım kapasitesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması başlıkları yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

DIŞ FİNANSMAN DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Toplantının ardından yapılan açıklamada uluslararası kuruluşlardan sağlanan dış finansman kaynakları hakkında değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğindeki dış finansman kaynakları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kaynakların taahhüt edilmesinden sonraki süreçte daha etkin kullanımına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alınmıştır."