Ekonomik krizin gerçek nedeni AKP’nin tercihleri

Haber Merkezi

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek krizin sorumlusunun AKP rejimi olduğunu vurguladı. “Erdoğan’ın izlediği politikaları irrasyonel ilan ederek işe başladılar. Seçimden önce yüzde 8,5 olan politika faizini üç ayda dörde katladılar. Erdoğan’ın faiz macerası, arkasında devasa bir enkaz bıraktı” diyen Öztrak, şu değerledirmeleri yaptı:

“Daha üç yıl önce, yüzde 19 olan politika faizi şimdi yüzde 30. 8 lira 65 kuruş olan bir doların değeri şimdi 27 lira 20 kuruş, yüzde 19 olan enflasyon şu anda yüzde 50.

Dahası, Erdoğan seçim öncesinde, “Yıl sonunda yüzde 20’ler seviyesinde olacak” dediği, enflasyonun yılsonunda yüzde 65 olacağını da kabul etti. Ama bu tablonun müsebbibi Erdoğan.

ÇOCUKLARIN AÇLIĞINDAN HİÇ BAHSETMEDİLER

ABD’de yine sorumluluktan kaçtı. Enflasyonun “dünyanın sorunu” olduğunu anlattı,

Tabii Türkiye’nin neden enflasyonun şampiyonlar liginde, dünyada ilk beş ülkeden biri olduğunu anlatmadı.

Bizdeki aylık enflasyonun, neden 140 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla olduğunu, bunun kimin eseri olduğunu açıklamadı. Dünyada gıda fiyatları düşerken bizde neden sürekli arttığından, gıda enflasyonunda neden dünya dördüncüsü olduğumuzdan, ülkede yaşanan çocuk açlığından hiç söz etmedi. Kendi politik hataları nedeniyle Türkiye’nin, Nasıl Dünya Sefalet Endeksi’nde, ilk 40’a giren tek OECD üyesi ülke haline geldiğini, ülkeyi Sefalet Endeksi’nde Sudan ile Surinam arasına nasıl sıkıştırdığını anlatmadı. Bu verimli topraklarda, bu genç nüfusumuzla, G20 ülkeleri arasında Arjantin’le birlikte neden Sefalet Şampiyonu olduğumuzdan hiç söz etmedi. Herkes biliyor, Bizdeki enflasyon dünyadan falan değil. Tamamı Erdoğan’dan.Erdoğan’ın, ev yapımı krizi yüzünden. Şimdi Erdoğan ABD’de yeni vitriniyle birlikte, “2024’ün ilk çeyreğinde enflasyonu düşüreceklerini” anlatıyor. Bitmesine 3 ay kala 2023’ü gözden çıkarmış, önümüzdeki yıla randevu veriyor. Arkadaşlarının başarılı olacaklarını söyleyerek sorumluluğu onlara yıkıyor, yeni çarklara ve kaçışlara zemin hazırlıyor.”

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CHP’NİN İSTANBUL’DA İKİNCİ ADAYI CANPOLAT OLDU

CHP’de 8 Ekim’de yapılması beklenen İstanbul İl Kongresi’nde Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’in ardından eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da aday olduğunu açıkladı. Canpolat, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık! İstanbul’da bu rejime HAYIR dedik. Yine başaracağız. Gelin büyük hikâyemizi birlikte yazalım… 27 Eylül Çarşamba günü saat 18:00’de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl başkanlığımıza bekliyoruz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek adaylık için onayını istediğini belirten Canpolat, Kılıçdaroğlu’nun onay verdiğini ve kendisini destekleyeceğini ifade ettiğini söyledi. Değişimcilerin adayı olduğu ifade edilen Özgür Çelik ismi üzerinde bir uzlaşı olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bu isme ‘evet’ diyeceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirten Canpolat, bunun bir algı olduğunu savundu.

Aday olmayı planlayan başka isimlerin de kendisi lehine adaylıktan çekildiğini belirten Canpolat, “Yüksek olasılıkla iki adaylı bir yarış olacak ve biz yüzde 100 kazanacağız” dedi.

Özgür Çelik’in parti içindeki "değişimcilerin" adayı, Cemal Canpolat’ın ise "genel merkezcilerin" adayı olduğu ifade ediliyor.