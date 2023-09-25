CHP'li Öztrak'tan, Özgür Özel'in 'Sadullah Ergin ve 39 vekil' sözlerine ilişkin açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yarın Parti Meclisi'nin kurultay tarihine karar vereceğini bildirdi. CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in sözleri de sorulan Öztrak, "Hiçbir zaman bu dönemde olduğu kadar partinin içinde istişare mekanizması işlememiştir" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztrak, sözlerine 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutlayarak başladı.

Faik Öztrak, "Filenin Sultanlarının olimpiyatlarda da ülke olarak göğsümüzü kabartacaklarına, yeni başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyoruz" dedi.

MYK gündemini paylaşan Öztrak, şunları söyledi:

"Bugün Merkez Yönetim Kurulumuzun gündeminde, son iki yıldır Hükümetin faiz konusunda, bel kıran dönüşlerinin ekonomiye etkisi, milletimizi ezen enflasyon ve işsizlik, hayat pahalılığı ve açlık, hükümetin sürekli oyalayıp, enflasyon canavarına yem ettiği emeklilerimiz, borcu borçla çevirerek günü kurtarmaya çalışan vatandaşlarımızın kredi ve kredi kartı faizlerinin artmasıyla yaşadığı sıkıntılar, ülkemizin sessiz istilası anlamına gelen sığınmacı meselesi, hükümetin ülkeyi yönetememesinin sebep olduğu çürüme vardı."

ERDOĞAN'A TEPKİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Öztrak, "Erdoğan’ın aklında varsa yoksa LGBT var. "Ona her şey LGBT renklerini hatırlatıyor…” İşi iyice azıttı, en son yandaş basına, BM duvarlarında LGBT renklerini gördüğünü anlatıyor. “Buradaki liderlerden bir tanesi LGBT’ci” diye dedikodu yapıyor. Bunun üzerinden aile, ahlak dersleri anlatıyor. Ya gerçekten kendi de şürekası da dünyadan habersiz, ya da bilerek Birleşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir Kalkınma” hedeflerini anlatan boyalı merdivenlerine, salon süslemelerine“LGBT renkleri” diyor. Arkasına da seçim taktiği olarak kullanacağı belli olan, Anayasa değişikliği önerisini ekliyor" ifadelerini kullandı.

PARTİ MECLİSİ, KURULTAY TARİHİNE KARAR VERECEK

Kongrelerin biteceğini aktaran Öztrak, "Yarın Parti Meclisimiz Kurultay tarihine karar verecek. Bu ülkenin aydınlık yarınlarına inananlar olarak, bu süreçten de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız. Ülkemizi, kifayetsiz muhterislerin elinden kurtaracak yolun kapısını açacağız" diye konuştu.

Öztrak, son olarak şunları kaydetti: "Milletimizi bölüp parçalayarak yalanla, hileyle, hurdayla siyaset yapmanın sonuna gelindi. Meydanlarda söylenen yalanların faturası ağır oldu. Milletimiz önümüzdeki seçimlerde kendine bunca zulmü reva görenlere, sandıkta mutlaka cevabını verecektir."

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI

Öztrak'a, CHP Grup Başkanı ve CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in, "Vekil aday listeleri açıklanırken Sadullah Ergin'i gördüğümde 'İsim benzerliği mi' diye düşündüm. 39 vekili gördüğümüzde şaşırdık" şeklindeki sözleri de soruldu. Gazetecinin "Acaba bu seçmende CHP'nin içinde istişare kültürünün yeteri kadar yerleşmediği şeklinde yorumlanıyor mudur ya da gerçekten haberleri yok muydu?" şeklindeki sorusuna Öztrak, şu cevabı verdi:

"Ben genellikle partimizin iç işleriyle ilgili olarak burada konuşmayı tercih etmiyorum. Ama şunu söyleyeyim; hiçbir zaman bu dönemde olduğu kadar partinin içinde istişare mekanizması işlememiştir."