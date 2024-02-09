Ekonomist Bozoğlu aldığı duyumu paylaştı: Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Ekonomist Turgay Bozoğlu, emekli ikramiyesi için aldığı duyumu paylaşarak, "Emekli ikramiyelerini 5 bin lira yapacaklarını düşünmüyorum. 3 bin TL gibi bir rakam duydum ben" dedi.

Emeklilerin 2024 yılı zamlı maaşların belli olmasının ardından gözler ikramiye ödemelerine çevrildi.

Kulislerde emekli ikramiyesi için farklı seçenekler konuşulurken, ekonomist Turgay Bozoğlu aldığı duyumu paylaştı.

Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada Bozoğlu, "Bayram ikramiyelerinin artırılmasına ihtimal veriyor musunuz?" sorusuna "İhtimal veriyorum. Seçim var da 2018'de yapılmıştı biliyorsunuz emekli ikramiyesi. Bugün o günkü düzeyini korumak için 5 bin 500 lira olmalıydı" yanıtını verdi.

"5 BİN LİRA OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Emekli ikramiyelerini 5 bin lira yapacaklarını düşünmüyorum" diyen Bozoğlu, "3 bin TL gibi bir rakam duydum ben. Umarım öyle yaparlar. Emekliler gerçekten yaşam savaşı veriyorlar. Burada bir şeyleri düzeltme imkanı olur" ifadelerini kullandı.

"3 BİN TL" İDDİASI

Bozoğlu, şöyle devam etti: "Duyduğum rakam 3 bin TL... Emekli ikramiyelerine çok uzun zamandır dokunulmadı. Seçimler geldiği zaman biraz rahatlama oluyor. 1 Nisan'dan sonra doğalgaz ve elektrik zamları da gelecek karşımıza. Merkez Bankası'nın enflasyon raporundan anladığım kadarıyla onların etkilerinin çok köklü olmayacağını düşünüyorlar. Asıl güvendikleri de geçen sene temmuz ve ağustos aylarında sırasıyla yüzde 9.49, yüzde 9 enflasyon oranları görmüştük, bunlar hesaptan çıkacak. Baz etkisi dediğimiz şeyi yaşayacağız. Buna güveniyorlar."