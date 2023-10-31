Ekonomistler, ekim ayında enflasyonda rekor bekliyor

AA Finans'ın ekim ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4,08 artmasını, yıllık enflasyonun ise yüzde 62,36'ya ulaşmasını bekliyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,08 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 62,36

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.