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Ekonomistler 'enflasyon raporunu' nasıl değerlendirdi?

Ekonomistler, yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunu değerlendirdi. Uğur Gürses, "Beklentileri çıpalamanın daha önemli olduğunu düşündükleri açık. İleride tahminlerin birkaç puan sapması göze alınmış" derken Veysel Ulusoy ise "TÜİK binasındaki 8. Kat denetime açılmadan, merkez bankası raporunun bir ekonomik anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 08.02.2024 12:20
  • Giriş: 08.02.2024 12:20
  • Güncelleme: 08.02.2024 12:44
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomistler 'enflasyon raporunu' nasıl değerlendirdi?
Fotoğraf: AA

Ekonomistler, yeni Merkez Bankası Fatih Karahan'ın açıkladığı 2024 yılının ilk enflasyon raporunu değerlendirdi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ekonomistlerden Uğur Gürses, MB'nin enflasyon tahminini değiştirmediğini anımsatarak "Beklentileri çıpalamanın daha önemli olduğunu düşündükleri açık. İleride tahminlerin birkaç puan sapması göze alınmış" dedi.

Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) dikkat çekerek "TÜİK binasındaki 8. Kat denetime açılmadan, merkez bankası raporunun bir ekonomik anlamı yoktur" ifadelerini kullandı. 

Tunç Şatıroğlu, "Ek bir faiz artışı gerektiğini şu an değerlendirmiyoruz." Enflasyonla mücadele buraya kadarmış. Negatif reel faize devam" diyerek tepki gösterdi.

Ekonomistlerin paylaşımları şöyle:

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