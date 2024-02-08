Ekonomistler 'enflasyon raporunu' nasıl değerlendirdi?

Ekonomistler, yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunu değerlendirdi. Uğur Gürses, "Beklentileri çıpalamanın daha önemli olduğunu düşündükleri açık. İleride tahminlerin birkaç puan sapması göze alınmış" derken Veysel Ulusoy ise "TÜİK binasındaki 8. Kat denetime açılmadan, merkez bankası raporunun bir ekonomik anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.

Güncel 08.02.2024 12:20 Giriş: 08.02.2024 12:20

Güncelleme: 08.02.2024 12:44 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: AA

Ekonomistler, yeni Merkez Bankası Fatih Karahan'ın açıkladığı 2024 yılının ilk enflasyon raporunu değerlendirdi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ekonomistlerden Uğur Gürses, MB'nin enflasyon tahminini değiştirmediğini anımsatarak "Beklentileri çıpalamanın daha önemli olduğunu düşündükleri açık. İleride tahminlerin birkaç puan sapması göze alınmış" dedi. Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) dikkat çekerek "TÜİK binasındaki 8. Kat denetime açılmadan, merkez bankası raporunun bir ekonomik anlamı yoktur" ifadelerini kullandı. Tunç Şatıroğlu, "Ek bir faiz artışı gerektiğini şu an değerlendirmiyoruz." Enflasyonla mücadele buraya kadarmış. Negatif reel faize devam" diyerek tepki gösterdi. Ekonomistlerin paylaşımları şöyle: "Ek bir faiz artışı gerektiğini şu an değerlendirmiyoruz."



Enflasyonla mücadele buraya kadarmış.

Negatif reel faize devam. — Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) February 8, 2024 Doğru ölçülüp, yanlış sunulan enflasyonun raporu mu olur!



TÜİK binasındaki 8. Kat denetime açılmadan, merkez bankası raporunun bir ekonomik anlamı yoktur. — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) February 8, 2024 Merkez Bankasının olması gerekenden ERKEN faiz indirmesi bir çuval inciri berbat eder. Yapmamalarını diliyorum. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) February 8, 2024 "Ek bir faiz artışı gerektiğini şu an değerlendirmiyoruz."



Enflasyonla mücadele buraya kadarmış.

Negatif reel faize devam. — Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) February 8, 2024 Merkez Bankasının bugün verdiği temel mesaj:

Enflasyon eğilimi tahmin ettiğimizden daha iyi gidiyor. Faizi %45’te tutarak yıl sonu enflasyon hedefine ulaşacağımızı düşünüyoruz.



Umarım haklı çıkarlar. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) February 8, 2024 Merkez’in enflasyon tahmini değişmedi; Başkan, ‘Geçinebiliyor musunuz?’ sorusunu pas geçti