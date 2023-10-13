Ekonomiye güvende dibi gördük

İPSOS araştırmasına göre, toplumun en büyük sorunu açık farkla ekonomi oldu. Ekonomi ‘kötü’ diyenlerin oranı yüzde 78’e çıktı. Türkiye, 29 ülkede ölçülen ‘güven endeksi’ sıralamasında ise yüzde 32 son sırada yer aldı.

Ekonomi Servisi

IPSOS'un yaptığı son kamuoyu yoklamasına göre, halkın yüzde 86'sı en büyük sorun olarak ekonomiyi gösterirken enflasyonun yükselmeye devam edeceğini düşünenleri oranı ise yüzde 75 oldu. 29 ülkede yapılan araştırmada "güven endeksi" sıralamasında Türkiye yüzde 32 ile son sırada yer aldı.

IPSOS, 29 ülkede “2023 Eylül Tüketici Güven Endeksi, Dünyanın Endişeleri” araştırmaları gerçekleştirdi. Araştırmanın Türkiye ayağında katılımcılara “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir? Tüketici güven endeksi ne durumda? Türkiye’nin ekonomisinden memnuniyeti ne durumdadır? Beklentiler ne yönde?” soruları yöneltildi. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, küresel olarak enflasyona dair endişe seviyesinin artış gösterdiğini ortaya koydu. Ülkenin en önemli sorunu yüzde 86 ile ekonomi olurken enflasyonun yükselmeye devam edeceğini düşünenleri oranı ise yüzde 75 oldu. Türkiye, 29 ülkede yapılan araştırmada "güven endeksi" sıralamasında ise sondan üç ülke arasında yer aldı. Güven endeksi Türkiye'de yüzde 32.0, Arjantin'de 33.1 ve Macaristan'de 35.1 olarak kaydedildi.

Araştırma verilerine göre; Eylül 2023'te ekonomiden "memnun" olanların oranı yüzde 4, "ne iyi ne kötü" bulanların oranı yüzde 15, "kötü" bulanların oranı ise yüzde 78 oldu. Araştırma bulgularına göre ayrıca, katılımcıların yüzde 67'si döviz kurunun daha da artmasını bekliyor. Yüzde 9 kurun aynı kalmasını beklerken yüzde 13'ü düşmesini bekliyor.