Mehmet Şimşek, enflasyonu dizginlemek için 'olmazsa olmaz' dediği pozitif reel faize yaklaşıldığını söyledi

Dünya Bankası - IMF toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu dizginlemek için 'olmazsa olmaz' dediği pozitif reel faize yaklaşıldığını ifade etti.

Ekonomi 12.10.2023 13:59 Giriş: 12.10.2023 13:59

Güncelleme: 12.10.2023 14:14 Kaynak: Haber Merkezi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası-IMF toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyon beklentilerini dizginlemek için 'olmazsa olmaz' dediği pozitif reel faize yaklaşıldığını dile getirdi. Türk Lirası'nın (TL) temel göstergelerinin sağlam olduğunu ve para biriminin 'çekici' göründüğünü öne süren Şimşek, yerel seçimlerin genel seçimlerden farklı olduğunu belirtirken Türkiye'nin 'politik istikrara sahip' beş yıl geçireceğini savundu. Bakan Şimşek, geçmiş ekonomi politikalarını tersine çevirmenin zaman alacağını da sözlerine ekledi Merkez Bankası, mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından 21.50 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti. Merkez Bankası önümüzdeki dönemde de sıkılaştırma adımlarına devam edebileceği mesajı verdi. Mehmet Şimşek, aylık bazda enflasyondaki düşüşün önümüzdeki birkaç ay içinde başlayacağını belirterek 2024'ü işaret etmişti. Mehmet Şimşek, düşük enflasyon için tarih verdi: Rüzgar karşı tarafımızdan esiyor