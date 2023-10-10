Mehmet Şimşek, düşük enflasyon için tarih verdi: Rüzgar karşı tarafımızdan esiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda yıllık bazda düşüşün 2024'ün ikinci yarısından itibaren görüleceğini iddia etti. Emekli maaşlarına ilişkin konuşan Şimşek, tek seferlik destek ödemesi için "Bütçe imkanlarını sonuna kadar zorladık" dedi, "emekileri enflasyona ezdirmeme" söylemini yineledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rekor seviyeye ulaşan enflasyonda düşüş için 2024'ün ikinci yarısına işaret etti.

Şimşek, yandaş A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında ekonomide atılacak adımlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye karşı algıda bir iyileşme olduğunu savunan Şimşek, programlarının ana hedefinin sürdürülebilir yüksek büyüme olduğunu kaydetti.

Buna hedefe ulaşırken düşük tek haneli enflasyon ve bunu destekleyecek maliye politikası oluşturacaklarını iddia eden Şimşek, "Aylık bazda enflasyonda düşüş önümüzdeki birkaç ay içinde başlayacak" dedi.

"Bizim öngörümüz yıllık bazda kalıcı yüksek dozda dezenflasyon" ifadesini kullanan Şimşek, şöyle devam etti:

"Haziran'dan itibaren başlayacak. Para politikasında bugün aldığımız tedbirlerin etkileri gecikmeli olarak yansıyacak. Enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için hükümet ve Cumhurbaşkanımız kararlı. Geçmişte hükümetlerimiz enflasyonu tek haneye düşürdü ve uzun süre orada tuttu, ülkemizin kalkınmasına ivme kazandırdı, önümüzdeki dönemde aynı kararlılığı göstereceğiz, sadece sonuçları göstermemiz biraz zaman alacak."

"EMEKLİLERİ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ"

Emeklilere yapılacak tek seferlik destek ödemesine ilişkin, "Dün bütçe imkanlarını sonuna kadar zorladık. Tek seferlik bir ödeme kararlaştırdık" diyen Şimşek, "emekileri enflasyona ezdirmeme" vaadini yineledi.

Şimşek, şunları söyledi:

"Emeklilerimiz için tüm çalışanlar için sözümüz var; hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyecekler. Onun ötesinde refahtan pay alınması şartlarımızı giderek zorladık. En düşük emekli maaşı Aralık 2022'de 3500 liraydı, bugün 7500 lira. Enflasyon yüzde 65 bile olsa enflasyonun iki katı oransal artıştan söz ediyoruz. Aynı konuda memurlar için en düşük memur maaşı bu sene yine manşet enflasyonun en az iki katı arttı. Bu sene toplumun tüm kesimlerine reel olarak çok büyük artışlar verdik. Emeklilerimizi önceliklendireceğiz. Enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye indireceksek, gelirler politikasının o hedeflere uyumlu olması lazım. Emekli maaşları rutin yıl başında adım atılacak."

Yapısal reformları bir takvime bağladıklarını ifade eden Şimşek, "Neyi ne zaman yapacağımızı uluslararası normlara uygun davrandık. Bu da güven arttırdı. Ama tabiki biraz zaman alacak bu süreç.Rüzgar arkamızda değil ve karşı tarafımızdan esiyor" diye konuştu.