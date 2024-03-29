Ekrem İmamoğlu: "Arkamda kabine yok, arkamızda 16 milyon İstanbullu var"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; CHP’nin Zeytinburnu, Esenler, Beyoğlu, Eyüpsultan ve Fatih belediye başkan adaylarıyla seçim turu yaptı. İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında geçen turda, seçim otobüsünün önünü kesen yurttaşlara kısa konuşmalar yaptı. İmamoğlu, Eyüpsultan Rami’deki konuşmasında, “Ekrem İmamoğlu kardeşiniz, arkadaşınız, evladınız bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet etti; bundan sonra yine eşit hizmet etmeye devam edecek. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında kabine yok, Ekrem İmamoğlu'nun arkasında 16 milyon İstanbullu var. Ekrem İmamoğlu'na talimat veren yok. Ekrem İmamoğlu’na talimat veren, fikrini söyleyen 16 milyon İstanbullu var. İstanbullu ne derse, İstanbul'u ne isterse onu yapar” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, CHP’nin 5 ilçe belediye başkan adayı ile ilçe turları yaptı.

“OYLARI BÖLMEYE ASLA GEREK YOK”

Eyüpsultan'da konuşma yapan İmamoğlu şunları söyledi:

“Bugün Eyüpsultan'da vatandaşı selamlayalım istedik ama Rami'de siz, bizim önümüzü kestiniz. Sizleri burada görmek, elbette büyük bir moral, büyük bir motivasyon. Şu an itibariyle şunu söyleyeyim: Ekrem İmamoğlu kardeşiniz, arkadaşınız, evladınız bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet etti; bundan sonra yine eşit hizmet etmeye devam edecek. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında kabine yok, Ekrem İmamoğlu'nun arkasında 16 milyon İstanbullu var. Ekrem İmamoğlu'na talimat veren yok. Ekrem İmamoğlu’na talimat veren, fikrini söyleyen 16 milyon İstanbullu var. İstanbullu ne derse, İstanbul'u ne isterse onu yapar. Aynı şekilde değerli başkan adayımız, değerli dostum Bülent Özmen, devlet adamı kimliğini en iyi taşıyacak insanlardan birisi, Eyüpsultanlı. Eyüpsultan'a hizmet vermeye, sizlerle birlikte hazır. Sizlerle birlikte başaracak, hep birlikte. Oyları bölmeye asla gerek yok. Merkez tek. İstanbul'da oylar İmamoğlu'na, Eyüpsultan’da oylar Bülent Özmen'e.

“BİR AVUÇ İNSAN DEĞİL, KOCAMAN İSTANBULLULAR SEÇİMİ KAZANACAK”

Sandıklara sahip çıkacak mıyız? Pazar günü, hep birlikte sandıklarda oy kullandıktan sonra -hava çok güzel- Ramazan ayı; otururuz, vakit geçiririz sandıklardaki oylar belli olana kadar. Komşu komşunun sofrasını kurar, iftarı beraber açarız. İftardan sonra sonuçlar belli olur. Sonuçlar belli olduktan sonra, Allah'ın izniyle güzel güzel evlerimize gideriz. Çünkü bu seçimin sonucu, bize bir de şunu gösterecek: Bu seçimde yine bir avuç insan değil, kocaman İstanbullular seçimi kazanacak hep birlikte. Öyle güzel güneş açtı ki bugün, Yaradan, gönlümüze göre verdi. Belli ki herkes ceketi çıkarıp, kolları sıvayıp, oy kullanmayı öyle geliyor, öyle değil mi? Sevgili hemşehrilerim; Allah, bizi size mahcup etmesin. Bu milletin her evladını çok seviyorum. Bu milletin her ferdini çok seviyorum. 16 milyonu çok seviyorum. Bu şehrin pırlanta gibi çocuklarına, gençlerine, hanımefendilerine, beyefendilerine, emeklilerine, işçilerine kendimi çok sorumlu görüyorum.

"KALBİMİZİ KIRMAKTAN İMTİNA ETMEYENLERİ ALLAH'A HAVALE ETTİK”

Çok çalışacağız, başaracağız. İstanbul'a çok güzel günler yaşatacağız. Çok emek verdik. Hep birlikte çalıştık. Kalp kırmadan, sadece işimizi yapmaya gayret ettik. Bizim kalbimizi kırmaktan imtina etmeyenleri, gerektiğinde duymadık, gerektiğinde Allah'a havale ettik. Aynı şekilde, ‘Allah onlara yardımcı olsun’ dedik. Başka bir şey demedik. En zor zamanda vatandaşımızın yanında olduk. Daha fazla yanında olacağız. Milletin hakkını, kimseye yedirmeyeceğiz. Milletin hakkını millete, yani sizin paranızı size dağıtacağız.”