Metin Kahraman’dan İmamoğlu’na destek açıklaması

İBB’nin Ekrem İmamoğlu döneminde Kürtçe konserler düzenlediğini belirten ses sanatçısı Metin Kahraman, "Bugüne kadar İmamoğlu döneminde biliyorsunuz çoğulcu bir anlayış hüküm sürdü kültürel alanlarda, belki ben bile birçok sanatçı ilk kez belediye etkinliklerinde yer alabildik, bundan evvel asla İstanbul belediye etkinliklerine davet edilmezdik” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun başkan olmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği Kürtçe konserlerde yer bulan Metin Kahraman, seçim çağırısı yaptı.

İBB seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi gerektiğini söyleyen Kahraman, “İstanbul’daki seçimler geleceğimiz açısından kritik öneme sahiptir. Ya dinci, baskıcı, çoğulculuğu reddeden bir iktidar olacak İstanbul'da; ya da çoğulculuğun esas alındığı bir demokratik yönetimin kapıları aralanacak. Dolayısıyla buradaki seçimler çok kritik ve Kürt nüfusunun oyları da stratejik öneme sahip. Bence İmamoğlu'nun etrafında toplanmamız gerekiyor” dedi.

Kahraman, açıklamasında "Bugüne kadar İmamoğlu döneminde biliyorsunuz çoğulcu bir anlayış hüküm sürdü kültürel alanlarda, belki ben bile birçok sanatçı ilk kez belediye etkinliklerinde yer alabildik, bundan evvel asla İstanbul belediye etkinliklerine davet edilmezdik” dedi.

“BÜYÜKŞEHİRLERDE CHP ADAYLARI; KAYYIMLARA KARŞI DEM ADAYLARI”

“Baskının son bulması için muhalefet adaylarının kazanmasını sağlamak gerek” diyen Kahraman, Kürt illerinde kayyumlara karşı DEM Parti adaylarının desteklenmesi gerektiğini de belirterek şunları kaydetti: "Aynı şekilde Kürt illerinde de kayyumlara karşı DEM'in adaylarının desteklenmesi şart. Benim bakışım bu şekilde, bu faşizan yönetime karşı, tekçi, ırkçı yönetime karşı adayımız İmamoğlu'nun desteklenmesi zorunlu gibi. Bütün Kürt illerinde DEM'in adaylarının desteklenmesi istiyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde de mutlaka laik anlayışı savunan, demokrasiden yana olan adaylar açıkçası CHP'nin adaylarının desteklenmesi demokrasi isteyenler için bir zorunluluk gibi" dedi.