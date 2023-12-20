Ekrem İmamoğlu, Dursun Özbek’i ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i RAMS Park Stadı’nda ziyaret etti. İki isim de Türk futbolunda son bir haftada yaşanan olaylar ve tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i ziyaret etti. RAMS Park Stadı’nda gerçekleşen buluşmada Türk futbolunun son dönemlerde yaşadığı tartışmalar gündeme getirildi.

Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek Galatasaray’da yönetime, teknik heyete ve sporculara başarılar dileyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“2024’ün hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Bugün gelmemin böylesi birkaç sebebi var. Hem Galatasaray'ın bu başarılı Avrupa yolculuğunu hem de yeni yılı kutlamak. Bir başka boyutu da açıkçası İstanbul şehri olarak, güçlü bir olimpiyat yolculuğu kararımız var. Bu konu ilk gündeme geldiğinde, ilk niyetimizi ortaya koyduğumuzda, İstanbul'umuzun özellikle üç büyük kulübünün bu yolculukta en ana lokomotifler olması gerektiğini her yerde dile getiriyorum. Çünkü İstanbul'umuzun çok kıymetli üç markası.

Bu yönüyle olimpiyat yolculuğumuzun, 2036 için iddialı bir şekilde sürdürülmesi arzumuz. Bu yıl biterken böyle bir hem olimpizm ruhu hem 100’ncü yılda olimpiyatla ilgili yolculukta, böyle bir sporcu, spor dünyası, başta az önce ifade ettiğiniz amatör branşlar olmak üzere, bir buluşma yapacağız. Orada, 100’ncü yılda, özellikle olimpik sporcularımızla buluşacağız. Size bu konuda davetimiz ulaşacak. Orada olmanızı, sporcuların özellikle katılmasını çok arzu ediyoruz.”

“SIFIR TAVİZ NOKTASINDA DAVRANILMALI”

Türk futbolunun son dönemde yaşadığı sorunlarla ilgili de görüşlerini dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Geçen hakemimizin yaşadığı olay, sonrasında dün akşam sahadan çekilme olayları… Bunların hiçbirisi Türk futbolunun asla yaşamaması gereken durumlar. Bunun her ne olursa olsun ‘ama’sı, ‘fakat’ı olmaz. Spor, futbol kurallarıyla güzel. Eksikler olacak, hatalar olacak. Hep oldu. Yine olacak. Dünyada da oluyor. Bunları düzeltmek için, bir araya gelinecek, konuşulacak. Mutlak geleceksinizdir, geliyorsunuzdur da.

Sıfır taviz noktasında davranılmalı. Futbolu, sporu kurallarıyla, sahada oynanan şekliyle, eksiğiyle, fazlasıyla, hatasıyla, doğrusuyla bırakmak durumundadır. Bu davranışların sona ermesini diliyoruz. Burada da yine tabii iş sizin gibi değerli camialara düşüyor. Bu işin öncüsü, lokomotifi olmanızı bekliyoruz. Zaten centilmenliğinizi biliyoruz. Bunu bütün camialara yayarak, büyütmenizi dileriz. Bu kötü görüntülerin asla yaşanmaması da temennimiz” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖZBEK: OLAYLARI TASVİP ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

İmamoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Özbek ise hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca ve yanındakiler tarafından darp edilmesinden hareketle isim vermeden eleştirilerde bulundu. Özbek, şöyle konuştu:

"Olimpik ruh diye bir şey var. Olimpik ruh, aslında centilmenliği içinde barındıran bir olay. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde, sahalarda olan, özellikle futbolla ilgili olan olayları tasvip etmek mümkün değil. Yani ‘keşke olmasaydı’ demek de artık çok geç oluyor. Bir an evvel bunun önlemini almanın yoluna gitmek lazım. Olimpiyatlar için yapacağınız organizasyon, elbette ki İstanbul için çok önemli. Galatasaray için iki defa önemli. Çünkü Galatasaray, olimpik oyunları Türkiye'ye getiren ilk kulüp. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu konuya ilgisiz kalması mümkün değil.”