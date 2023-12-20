İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu: "Ceza gelmiş küme düşmüşüz sorun değil"

Trabzonspor maçında hakem kararını bahane ederek takımı sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Ceza gelmiş küme düşmüşüz sorun değil. Adalet olması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

İstanbulspor'un dün akşam Trabzonspor'u konuk ettiği maçta takımını sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

"BEN TRABZONSPOR'UN KENDİSİYİM"

Maçta yaşananlardan dolayı hakemi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) suçlayan Sarıalioğlu, "Trabzonspor maçına raslaması tesadüftür. Kimse benden daha çok Trabzonsporlu değildir. İstanbulspor için elimizden geleni yapıyoruz. Ben Trabzonspor'un kendisiyim" dedi.

TFF'nin daha önce kendisiyle görüşmediğini ancak bugün telefon ederek "İstediğiniz zaman gelebilirsiniz" dediğini aktaran Sarıalioğlu, "Ne düşünüyorsam Büyükekşi'ye söyledim, yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi arkasından konuşmadım" ifadelerini kullandı.

"YİNE OLSA AYNISINI YAPARDIM"

Kulübe kesilecek muhtemel bir cezayı önemsemediğini de vurgulayan Sarıalioğlu, "Borcumuz yok. Ceza gelmiş küme düşmüşüz sorun değil. Adalet olması gerekiyor. Takım bu maçtan galip gelmiş gibi primlerini vereceğim. Kararımın arkasındayım, bugün olsa yine aynısını yapardım" dedi.