Ekrem İmamoğlu duyurdu: İBB'nin evlilik desteği 15 bin TL'ye yükseltildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni evlenecek çiftlere yapılan desteğin 15 bin TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, evlilik desteğini 15 bin TL'ye çıkardıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından 'Kredi değil hibe' notuyla paylaşım yapan İmamoğlu, "Ekonomi kötüye gittikçe her alandaki sosyal desteğimizi artırıyoruz. Yeni evlenecek ve ekonomik zorluk yaşayan çiftlere evlilik desteğini 15 bin TL’ye çıkardık" dedi.

KREDİ değil HİBE



Ekonomi kötüye gittikçe her alandaki sosyal desteğimizi artırıyoruz. Yeni evlenecek ve ekonomik zorluk yaşayan çiftlere evlilik desteğini 15 bin TL’ye çıkardık. pic.twitter.com/i0q9ukwsQN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 16, 2024

İBB'nin daha önceki yardımı 7 bin TL'ydi.

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık evlenmek gerçekten çok zor. Bu sebeple biz de yoksullukla mücadelede, evlenmek isteyen çiftlere bir nebze de olsa katkımız olsun istedik. Değişen ekonomiye bizim verdiğimiz desteklerin de dayanma ihtimalinin kalmadığı için 15 bin TL'ye çıkardık" açıklaması yaptı.

Verilen bilgilere göre 2023'te destekten 8 bin 700 çift faydalandı. 2024 hedefinin ise 20 bin çift olduğu belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartları ise şöyle belirlendi:

- Eşlerden birinin İstanbul ikametli olması,

- TC vatandaşı olması,

- Çiftlerden her birinin 18 yaş üstü olması

- Nikah tarihinin başvuru tarihinden en fazla 90 gün sonra olması.

Başvurular İstanbulsenin uygulaması üzerinden, İBB'nin sitesinden ya da alo 153'ten yapılabiliyor.