150 bin TL'lik 'evlilik kredisi' başvuruları başladı

150 bin TL'lik 'Aile ve Gençlik Fonu' için başvurular bugün başladı. Öncelik deprem bölgesine verilecek.

'Aile ve Gençlik Fonu' kanunu kapsamında yeni evlenecek gençlerin faydalanabileceği 150 bin lira faizsiz kredi için başvurular bugün başladı.

Fona başvurusu onaylanan kişilere, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Başvurularda öncelik deprem bölgesinde yaşayan yurttaşlara verilecek.

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Başvuruların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınmaya başlayacağını bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şu açıklamayı yaptı:

"İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmıyla başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz."

BAŞVURU KRİTERLERİ

Evlilik kredisine başvuru kriterleri ise şöyle belirlendi:

- Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olmak

- Çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması

- Başvuru tarihi itibariyle resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması

FONA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Resmi Gazete'de 29 Kasım 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren fonla iktidar yandaşı bazı dernek ve vakıflara 'proje' üzerinden para aktarılabilecek. Kanuna göre, devletin petrol ve maden gelirlerindeki hakkının yüzde 20’si bu fona aktarılacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla, kurulu bulunan ve gelecekte kurulacak olan fonların gelirlerinden yüzde 10’luk dilim de buraya transfer edilebilecek. Fona nakdi bağış da yapılabilecek.

Söz konusu fon sayesinde 5 sene önce yapılan yerel seçimlerin ardından belediye kasasından para aktarılamayan yandaş dernek ve vakıflara yeni finans kaynakları yaratılabilecek.