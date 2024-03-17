Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum’a canlı yayın teklifi

Uğur Dündar, İBB Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Murat Kurum’u aynı programda ağırlamak için davet ettiğini duyurdu.

Gazeteci Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’u Sözcü TV’de aynı programa çıkmaları için teklif götürdüğünü söyledi.

İmamoğlu’yla yakında bir program yapacağını, aynı program davetini AKP’li Kurum için de yaptığını belirten Dündar, X’ten şunu yazdı:

“Kamuoyuna duyuru: Yakında İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu ile Sözcü TV’de bir söyleşi yapacağım. Aynı öneriyi haftalar önce Cumhur İttifakı'nın adayı Sn. Murat Kurum'a da yaptım. Ayrıca her ikisinin yer alacağı bir tartışma programını Sözcü TV’de yönetmeye talip olduğumu söyledim. Haber bekliyorum, takdir kendisinin...”