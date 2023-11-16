Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Kaya paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, özgün müziğin en büyük ustalarından Ahmet Kaya’nın 23’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, paylaşımında, Kaya'nın mezarı başında çektirdiği bir fotoğrafa da yer vererek "Kimimizin gizli gizli, kimimizin açık açık dinlediği Ahmet Kaya'yı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Kaya'nın ölümünün 23. yılında bir mesaj yayımladı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından, özgün müziğin en büyük ustalarından Ahmet Kaya’nın henüz yaşarken ifade ettiği "Ölürsem istediğim bir tek şey var. Asla 'Bu ülkeyi sevmiyor' demesinler. Ben Edirne'den Ardahan'a kadar bu ülkeyi çok sevdim" sözlerine ve mezarı başında çektirdiği bir fotoğrafa yer verdi.

İmamoğlu, paylaşımında, "Kimimizin gizli gizli, kimimizin açık açık dinlediği Ahmet Kaya'yı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.