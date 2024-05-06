Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ekrem İmamoğlu'ndan 'üç fidan' paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Mayıs paylaşımı yaptı.

Güncel
  • 06.05.2024 09:51
  • Giriş: 06.05.2024 09:51
  • Güncelleme: 06.05.2024 09:58
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan 'üç fidan' paylaşımı
Fotoğraf: DepoPhotos

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarının 52. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tam bağımsız Türkiye için mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı, idam edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

"Üç Fidan" idamlarının 52. yılında anılacak: Denizler bugüne ışık tutuyor
BirGün'e Abone Ol