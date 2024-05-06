Ekrem İmamoğlu'ndan 'üç fidan' paylaşımı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Mayıs paylaşımı yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarının 52. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tam bağımsız Türkiye için mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı, idam edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum."
Tam bağımsız Türkiye için mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı, idam edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. #6Mayıs1972 pic.twitter.com/MNhKSBRwvs— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 6, 2024