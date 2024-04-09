Ekrem İmamoğlu'nun bayram programı belli oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramın ikinci ve üçüncü gününü memleketi Trabzon'da geçirecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününde memleketi Trabzon'da olacak.
CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre İmamoğlu 11 Nisan'da Trabzon'a gidecek.
12 Nisan'da ise Ortahisar Belediyesi'ni ziyaret edecek ve halkla bayramlaşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, gururumuz Sn. @ekrem_imamoglu 11-12 Nisan’da Trabzon’da…— Av. Sibel Suiçmez (@SibelSuicmez) April 9, 2024
Tüm halkımız davetlidir. pic.twitter.com/MbTHHs8GgX