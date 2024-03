Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de: "Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibariyle bitmiştir"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de yaptığı konuşmasında "Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibariyle bitmiştir" ifadesini kullandı. İmamoğlu, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Pendik'te rekabetin sürdüğü bilgisini paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de konuşuyor.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"16 milyon İstanbullu kazandı. Kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok. Bizim olduğumuz yerde öteki yok.

Milletin her ferdine, her inancına, bütün mezheplerine, bu şehrin Kürtlerine, her etnik kökenden insanına hayırlı olsun.

Bu şehir bize Fatih Sultan Mehmet'in emaneti. Bir çağ kapattı bir çağ açtı. Biz de bu seçim ile birlikte bu kenti baskısı altına alan birçok kötülüğü kenara ittik. Bu şehrin parasının çarçur edilemesini kenara ittik. Bu şehirde yeni bir kültür başladı. Milletin parası artık milletin oldu. Bundan yüz yıl önce bu şehir beş yıl işgal altında kaldıktan sonra tekrar bu şehrin kurtuluşuyla bu şehir aynı zamanda bize Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir

Buradan bazı teşekkürleri etmek istiyorum. Bu yolculuğun en güçlü şekliyle birlikte tasarlayarak güçlü bir başarı elde etmemizi sağlayan Özgür Özel'e teşekkür etmek istiyorum. Partinin milletvekillerine, parti meclis üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'da tek bir oyumuza bile zeval gelmemesini sağlayan il başkanımız Özgür Çelik'e teşekkür etmek istiyorum. Partimizin yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. İstanbul Gönüllüleri'ne teşekkür etmek istiyorum.

"VESAYET DÖNEMİ BİTMİŞTİR"

İstanbul ittifakı toplumun içselleştirdiği, 16 milyon İstanbulluya yürekten teşekkür ediyorum. Bizler bu seçimi bitirdikten sonra halk bize ne mesaj verdi diye düşünüyorum. Halk rakiplerimize, sayın Cumhurbaşkanına ne mesaj verdi?

Sizler bize dediniz ki İstanbul'da israf dönemi bitti. Partizanlık bitti bitti. Partizanlık yok, liyakat var. Halkçı belediyecilik var. Bu anlayış kazanmaya devam edecek. Her İstanbulluya eşit ve adil hizmetin ulaştığı dönem devam edecek. Milletimiz bize dedi ki hızını arttır.

Halk bizi seçerek bize ne mesaj verdiyse hükümete de verdi. İstanbul'a hizmette seçilen seçilene saygı gösterecek. Vesayet kuramaz. Kanal yok, kanal yok. İstanbul var.

Bir kişi emir vermez. Millet emir verir. Millet talimat vermez. Millet emir verir.

Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibariyle bitmiştir. Millet her zaman kazanır demiştik, millet kazandı. Millet kazanmaya devam edecek. Çok daha güzel yelken atacak.

Artık Beyoğlu bizimle. Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüpsultan, Sancaktepe, Tuzla, Şile, Üsküdar. Şu anda rekabetin devam ettiği ilçelerimiz var. Fatih, Gaziosmanpaşa, Pendik…

Biz onların yaptığı saygısızlığı yapmadık yapmayız. Sandıktan çıkanı emir kabul ederiz.

