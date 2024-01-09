Ekrem İmamoğlu taziye için Başak Demirtaş'ı aramış

Cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun taziye için Başak Demirtaş'ı aradığı ancak iki tarafın da bunu farklı nedenlerle kamuoyuna duyurmadığı iddia edildi.

7 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş 31 Aralık'ta hayatını kaybetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun taziye için Başak Demirtaş'ı aradığı ancak iki tarafın da bunu farklı nedenlerle kamuoyuna duyurmadığı iddia edildi.

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, bugünkü yazısında konuyla ilgili şunları belirtti:

"Bir; taziye için Başak Hanım'ı aradığını duyurmak İmamoğlu'na düşer, diye. Herhalde İmamoğlu da aksini bekledi. Hedefe konacağını, tepki göreceğini öngörememiştir. Karşı tarafın, taziye dilemediği bilgisini düzelterek sessiz kalmayacağına güvenmiş olmalı. Bir teşekkürle bunun paylaşılacağını, onun da tepkilerin önünü keseceğini filan sanmıştır.

Fakat aramış da sanki kamuoyundan saklıyor, duyulmasını istemiyormuş gibi görününce daha çok rahatsız etti. Böyle bir iletişim kazasından kaynaklanıyorsa büyümez, karşılıklı izah ve anlayışla toparlanır."

"DEM PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI BAŞAK DEMİRTAŞ OLABİLİR"

Öte yandan DEM Parti'nin İstanbul'da iddialı bir aday çıkarmaya karar vermesi halinde seçeneklerden birinin de Başak Demirtaş olduğunu ifade eden Beki, "İkinci ihtimal de DEM Parti, İstanbul için farklı bir hazırlık içindedir. AK Parti'ye yarayacak bir hazırlık. Başak Demirtaş'ı, İmamoğlu'nun karşısına aday çıkaracakları bile söyleniyor.

İstanbul'da yüzde 8-10'luk bir seçmen havuzları var. Bu oylardan en az fireyi, ancak Demirtaş ismi verdirebilir. Başka hiçbir isim, İmamoğlu'na oy kayışını daha fazla önleyemez. İmamoğlu'na karşı taziye tepkileri, ondan mı köpürtülüyor, dersiniz?" ifadelerini kullandı.