Ekşi Sözlük'e yeni erişim engeli

'Şehit' paylaşımları hakkında soruşturma başlatılmasının ardından; sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'e bir kez daha erişim engeli getirildi. Son olarak 14 Aralık'ta erişim engelleme kararı verilen Ekşi Sözlük'ün son alan adı da 'milli güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı.

Pençe-Kilit Harekatı’nın gerçekleştirildiği Irak ve Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile PKK arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yapılan resmi açıklamalara göre Irak'ın kuzeyindeki Harkurk ve Zap-Metina'da son 24 saatte 12 asker hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde TSK tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda hayatını kaybeden askerlere yönelik, Ekşi Sözlük'te yer alan paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturma başlatılmasının ardından; sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.

"eksisozluk1999.com" alan adı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 24 Aralık 2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-701391 sayılı kararıyla erişime engellendi.

EngelliWeb’in aktardığına göre Ekşi Sözlük’ün bu alan adı, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ engellendi.

Ekşi Sözlük (https://t.co/zXnhGBwboP), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 24 Aralık 2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-701391 sayılı kararıyla erişime engellendi. https://t.co/ecXOcUxlZh pic.twitter.com/f8966NfN5f — EngelliWeb (@engelliweb) December 24, 2023

EKŞİ SÖZLÜK'TEN AÇIKLAMA

Ekşi Sözlük tarafından sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, yeni alan adı da paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"merhaba,

erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız.

https://eksisozluk111.com üzerinden sözlük'e erişebilirsiniz."

10 GÜNDE İKİNCİ ENGELLEME

Sık sık hedef gösterilen Ekşi Sözlük, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ 14 Aralık'ta da erişime engellenmişti.

14 Aralık'taki engellemenin ardından sözlük alan adını, "eksisozluk1999.com" olarak duyurmuştu.

Ekşi Sözlük, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ de 25 Şubat’ta da kapatılmış, sözlük tarafından yapılan itiraz sonrası erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat sözlük, ‘itiraz’ sonrası açılamadan kapanmıştı.

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NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde TSK tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda hayatını kaybeden askerlere yönelik, Ekşi Sözlük'te yer alan paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Antalya'da sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen O.K., gözaltına alınmıştı.

Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engelleme kararları şöyle:

21 Şubat 2023: eksisozluk.com alan adı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 21 Şubat 2023 tarih ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı kararıyla erişime engellendi

22 Şubat 2023: BTK tarafından uygulanan erişim engeli, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Şubat 2023 tarihli ve 2023/1532 sayılı kararıyla onaylandı.

2 Mart 2023: Yapılan itiraz sonrasında Ekşi Sözlük’ün engeli, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Mart 2023 tarihli ve 2023/1532 sayılı ek kararıyla kaldırıldı.

2 Mart 2023: Erişim engeli kaldırma kararına yapılan itiraz sonrasında, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Mart 2023 tarihli ve 2023/2003 sayılı kararıyla tekrar erişime engellendi.

13 Mayıs 2023: eksisozluk2023.com alan adı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/4391 sayılı kararıyla erişime engellendi

15 Mayıs 2023: eksisozluk42.com alan adı ise millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 15 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/4475 sayılı kararıyla erişime engellendi.

14 Aralık 2023: eksisozluk1923.com alan adı millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla erişime engellendi.