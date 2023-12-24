Ekşi Sözlük'teki 'şehit paylaşımları' hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde TSK tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda hayatını kaybeden askerlere yönelik, Ekşi Sözlük'te yer alan paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir kişi için de gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Pençe-Kilit Harekatı’nın gerçekleştirildiği Irak ve Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile PKK arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yapılan resmi açıklamalara göre Irak'ın kuzeyindeki Harkurk ve Zap-Metina'da son 24 saatte 12 asker hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada hayatını kaybeden askerlere ve ailelerine yönelik suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını, bir kişi için de gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Tunç sosyal medya platforumu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 24, 2023

EKŞİ SÖZLÜK'E SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ekşi Sözlük'te, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yaşamını yitiren askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.