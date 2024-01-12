Ekşi Sözlük'ten AYM'nin ifade özgürlüğü ihlali kararı sonrası açıklama

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ekşi Sözlük’e yönelik erişim engelinin ‘ifade özgürlüğü ihlali’ olduğuna karar verdi. Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "Mücadelemizi hukuk ve adalete olan inancımızı kaybetmeksizin sürdürdük" denildi.

AYM, sosyal medya forumu Ekşi Sözlük’ün erişime engellenmesinin ‘ifade özgürlüğü ihlali’ olduğuna karar verdi. 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından 25 Şubat tarihinde erişim engeli alan sözlük, bu kararın ardından farklı alan adlarıyla yayına devam etti.

Farklı alan adları kullanan platformda “eksisozluk2023” 13 Mayıs’ta “eksisozluk42” 15 Mayıs’ta, “eksisozluk1923” 14 Aralık’ta, “eksisozluk1999” ise 24 Aralık’ta erişime engellenmişti.

Ekşi Sözlük, AYM’nin kararı sonrası açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/02/2023 tarihli ve 2023/1532 d.iş sayılı kararıyla ‘eksisozluk.com’a erişimin engellenmesine karşı Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştuk.

Bugün, Anayasa Mahkemesinin başvurumuzu değerlendirdiğini ve karar bağladığını öğrendik. Mahkeme, erişim engellenmesi kararının Anayasa’nın 26. Maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. İfade özgürlüğü ihlaliniin sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla, kararın bir örneğinin Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğine gönderilmesine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verildi. Bu çerçevede eksisozluk.com’a yeniden erişim sağlanması için hâkimliğin karar vermesini bekliyoruz.

Mücadelemizi hukuk ve adalete olan inancımızı kaybetmeksizin sürdürdük. Anayasa Mahkemesinin kararı inancımızı güçlendirdi. Bu zorlu süreçte yanımızda olan tüm kullanıcılarımıza teşekkür ederiz.

Her zaman olduğu gibi ifade özgürlüğünü yaşatmak ve korumak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”