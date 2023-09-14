Ekvadorlu çete liderinin cesedi mezarından çalındı

Ekvadorlu çete lideri Junior Roldán'ın cesedi, Kolombiya'daki mezarından çalındı.

Kolombiya'da 6 Mayıs'ta ölü bulunan Ekvadorlu çete lideri Junior Roldán'ın cesedinin Kolombiya'da bulunan mezarından çalındığı açıklandı.

BBC'nin haberine göre, Roldán'ın cenazesini kimse almayınca 18 Mayıs'ta Envigado kasabasındaki bir mezarlığa defnedilmişti. Kolombiya polisi, cesedin çalındığını duyurdu.

Los Choneros isimli çetenin iki numaralı ismi olan Junior Roldán, Ekvador'da faaliyet gösteriyordu. İki kere silahlı saldırıya uğradıktan sonra Kolombiya'ya kaçan Roldán, Kolombiya'nın Antioquia bölgesinde ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Polis, Roldán'ın kaçarken yanına aldığı parayı çalmak isteyen korumasının Roldán'ı öldürdüğü ihtimali üzerinde duruyordu. Olayla ilgili henüz gözaltına alınan bir şüpheli olmadı.